Thời sự

Cà Mau đối mặt làn sóng 'khủng' tăng chi BHYT từ các phòng khám tư nhân

Gia Bách
Gia Bách
13/11/2025 17:58 GMT+7

Tại Cà Mau, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đang chịu sức ép lớn khi nhiều phòng khám tư nhân ghi nhận lượng bệnh nhân và số tiền đề nghị thanh toán tăng vọt.

Ngày 13.11, tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau, tổng dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2025 của tỉnh được giao 2.613 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, chi phí đã vượt hơn 2.100 tỉ đồng, tương đương 81% kế hoạch cả năm. Với tốc độ gia tăng như hiện tại, tổng chi khám chữa bệnh BHYT ước vượt 255 tỉ đồng vào cuối năm.

- Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa Tâm Đức Đầm Dơi có lượt khám chữa bệnh và số tiền đề nghị BHXH Cà Mau thanh toán tăng cao

ẢNH: G.B

Đáng chú ý là có tới 21 cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ tăng chi phí đề nghị BHYT thanh toán cao hơn mức chung của toàn tỉnh so với cùng kỳ năm 2024. Một số phòng khám tư nhân ghi nhận mức tăng được xem là "khủng".

Trong đó, Phòng khám đa khoa (PKĐK) Thiên Phúc tăng 528% số lượt khám, số tiền đề nghị thanh toán BHYT tăng 662%; PKĐK Anh Kiệt tăng 342% lượt khám và 445% chi phí thanh toán; PKĐK Tâm Đức Đầm Dơi có mức tăng 294% lượt khám và 394% và chi phí thanh toán.

Không chỉ số lượt khám và chi phí thanh toán của các cơ sở tăng cao, chi phí tiền giường BHYT toàn tỉnh cũng tăng trên 25% trong 9 tháng đầu năm; chi phí bình quân tiền giường nội trú tăng hơn 15%. Tỷ lệ sử dụng dự toán của tỉnh Cà Mau đã chạm mức 82%, trong đó 5 cơ sở sử dụng dự toán nhiều nhất gồm: PKĐK Y Đức Sài Gòn, PKĐK Thiên Phúc, PKĐK Anh Kiệt, PKĐK tư nhân Thanh Thương và PKĐK Tâm Đức Đầm Dơi.

Trước diễn biến bất thường, BHXH tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải phân tích rõ nguyên nhân tăng chi tại từng khoa, từng loại hình điều trị nội trú, ngoại trú; đồng thời chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng đúng quy định, hiệu quả và tránh nguy cơ vượt trần ngày càng lớn.

Cà Mau: Tiếp tục kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức

Cà Mau: Tiếp tục kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức

BHXH Cà Mau vừa có quyết định kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức về việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT. Đây là lần kiểm tra lần thứ 2 đối với phòng khám này chỉ sau 5 tháng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
