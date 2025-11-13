Cà Mau đối mặt làn sóng 'khủng' tăng chi BHYT từ các phòng khám tư nhân

Ngày 13.11, tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau, tổng dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2025 của tỉnh được giao 2.613 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, chi phí đã vượt hơn 2.100 tỉ đồng, tương đương 81% kế hoạch cả năm. Với tốc độ gia tăng như hiện tại, tổng chi khám chữa bệnh BHYT ước vượt 255 tỉ đồng vào cuối năm.

Phòng khám đa khoa Tâm Đức Đầm Dơi có lượt khám chữa bệnh và số tiền đề nghị BHXH Cà Mau thanh toán tăng cao ẢNH: G.B

Đáng chú ý là có tới 21 cơ sở khám chữa bệnh có tỷ lệ tăng chi phí đề nghị BHYT thanh toán cao hơn mức chung của toàn tỉnh so với cùng kỳ năm 2024. Một số phòng khám tư nhân ghi nhận mức tăng được xem là "khủng".

Trong đó, Phòng khám đa khoa (PKĐK) Thiên Phúc tăng 528% số lượt khám, số tiền đề nghị thanh toán BHYT tăng 662%; PKĐK Anh Kiệt tăng 342% lượt khám và 445% chi phí thanh toán; PKĐK Tâm Đức Đầm Dơi có mức tăng 294% lượt khám và 394% và chi phí thanh toán.

Không chỉ số lượt khám và chi phí thanh toán của các cơ sở tăng cao, chi phí tiền giường BHYT toàn tỉnh cũng tăng trên 25% trong 9 tháng đầu năm; chi phí bình quân tiền giường nội trú tăng hơn 15%. Tỷ lệ sử dụng dự toán của tỉnh Cà Mau đã chạm mức 82%, trong đó 5 cơ sở sử dụng dự toán nhiều nhất gồm: PKĐK Y Đức Sài Gòn, PKĐK Thiên Phúc, PKĐK Anh Kiệt, PKĐK tư nhân Thanh Thương và PKĐK Tâm Đức Đầm Dơi.

Trước diễn biến bất thường, BHXH tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải phân tích rõ nguyên nhân tăng chi tại từng khoa, từng loại hình điều trị nội trú, ngoại trú; đồng thời chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng đúng quy định, hiệu quả và tránh nguy cơ vượt trần ngày càng lớn.