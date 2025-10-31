TP.HCM: Ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhiều bệnh viện, phòng khám

Ngày 31.10, Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông báo đã ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với nhiều bệnh viện và phòng khám.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết định kỳ, cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc này nhằm loại bỏ những cơ sở khám chữa bệnh không còn đáp ứng điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tham gia khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Danh sách các cơ sở ngưng tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được công khai, minh bạch, tránh tình trạng người dân đăng ký tại cơ sở không hợp lệ, bị từ chối khi đi khám hoặc phát sinh tranh chấp.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định đảm bảo lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân ẢNH: DUY TÍNH

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội TP.HCM khẳng định quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người tham gia không bị ảnh hưởng nếu trước đó đã đăng ký tại cơ sở mà nay ngưng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo đó, những cơ sở khi ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ được Bảo hiểm xã hội TP.HCM chủ động chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người dân sang cơ sở lân cận. Trường hợp người dân không muốn khám chữa bệnh tại cơ sở được chuyển, họ có thể đổi sang cơ sở khác.

Theo quy định, người có thẻ bảo hiểm y tế được quyền đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc tuyến cơ bản. Có quyền thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là các tháng 1, 4, 7, 10).

Vì vậy, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú, hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với người lao động, việc đăng ký được thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, việc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Người tham gia bảo hiểm y tế có thể tra cứu thông tin nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo thuận tiện và chính xác. Đó là tra trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn); trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số; tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cam kết quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế không bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn trong suốt quá trình thực hiện.

Danh sách cơ sở bị ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (tháng 10.2025)