Cà Mau: Tiếp tục kiểm tra Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức

Ngày 1.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, BHXH Cà Mau có quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT phòng khám đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt là Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, P.Lý Văn Lâm, Cà Mau). Đoàn kiểm tra do ông Lê Xuân Hòa, Trưởng phòng Kiểm tra BHXH tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn; ông Từ Minh Cường, Phó phòng Chế độ BHYT, làm phó đoàn, cùng đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Cà Mau), Sở Y tế tỉnh Cà Mau...

BHXH Cà Mau có quyết định kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức về việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT ẢNH: G.B.

Thời kỳ kiểm tra xác định từ ngày 1.1 đến 30.9.2025. Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc kể từ khi công bố quyết định (ngày 31.10). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định khám chữa bệnh BHYT và xác minh phản ánh trong đơn tố cáo liên quan phòng khám này.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu phòng khám cung cấp toàn bộ hồ sơ, dữ liệu liên quan hoạt động khám chữa bệnh BHYT trong năm 2025, bao gồm: hợp đồng, bảng chấm công, danh mục kỹ thuật, chứng từ thanh toán đến hồ sơ bệnh án và biên bản giám định. Phòng khám phải báo cáo cụ thể tình hình thực hiện hợp đồng, số thẻ đăng ký ban đầu, quy trình chuyên môn, chi phí thanh toán và nguyên nhân bị từ chối thanh toán (nếu có).

Trước đó, tháng 5.2025, theo Quyết định 82/QĐ-BHXH của Giám đốc BHXH khu vực XXXII (nay là BHXH tỉnh Cà Mau), ông Lê Xuân Hòa, cũng từng Trưởng đoàn kiểm tra đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức lần đầu. Đợt kiểm tra đó tập trung đánh giá việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT của phòng khám trong năm 2024.

Kết quả đã phát hiện hai bác sĩ ký hợp đồng toàn thời gian tại phòng khám nhưng vẫn đang hành nghề ở nơi khác. Cụ thể, bác sĩ B.D.K. ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với phòng khám (từ 1.11.2023 đến 31.10.2024) và được chấm công, trả lương đến tháng 5.2024. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy bác sĩ này đang làm việc toàn thời gian tại Công ty CP bệnh viện đa khoa T.A. (TP.HCM) với khung giờ 48 giờ/tuần, trùng hoàn toàn với thời gian đăng ký hành nghề tại Cà Mau.

Tương tự, bác sĩ H.V.C. ký hai hợp đồng liên tiếp với phòng khám (từ 1.11.2023 đến 31.10.2025) và được trả lương đầy đủ trong năm 2024, nhưng đồng thời làm việc toàn thời gian tại Bệnh viện đa khoa C.T.N. (Bình Dương cũ), theo lịch 7 giờ đến 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy.

Chỉ riêng chi phí liên quan hai bác sĩ này đã vượt 968 triệu đồng, được BHXH Cà Mau xác định là không hợp lệ và buộc Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức hoàn trả quỹ BHYT.