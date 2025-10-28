Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

BHXH Cà Mau: Kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức vào đầu tháng 11

Gia Bách
Gia Bách
28/10/2025 19:44 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau có quyết định kiểm tra lĩnh vực BHYT đột xuất đối với phòng khám Sài Gòn Tâm Đức.

Ngày 28.10, một lãnh đạo của BHXH tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị này đã ký quyết định kiểm tra đối với Công ty TNHH Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt là phòng khám Sài Gòn Tâm Đức - ở P.Lý Văn Lâm, Cà Mau). 

Theo đó, tổ công tác gồm đại diện BHXH, Công an và Sở Y tế tỉnh Cà Mau sẽ bắt đầu làm việc từ đầu tháng 11.2025 tới. Vị này cũng phủ nhận thông tin cho rằng BHXH không thành lập tổ kiểm tra liên ngành.

BHXH Cà Mau: Kiểm tra Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức vào đầu tháng 11 tới - Ảnh 1.

BHXH tỉnh Cà Mau có quyết định kiểm tra lĩnh vực BHYT đột xuất đối với phòng khám Sài Gòn Tâm Đức

ẢNH: G.B

Trước đó, BHXH đã nhận đơn kiến nghị, phản ánh và tố cáo của người dân về dấu hiệu vi phạm quy định trong việc khám chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT tại phòng khám Sài Gòn Tâm Đức. 

Như Thanh Niên thông tin, nam sinh D.K.N (18 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Việt Hàn) có đơn phản ánh bằng văn bản đến BHXH Cà Mau, cho rằng Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức tự ý lấy số thẻ BHYT của mình làm hồ sơ khám bệnh.

Cụ thể, ngày 21.9, D.K.N đi khám bệnh tại phòng khám 63 Ngô Quyền (P.An Xuyên, Cà Mau). Tại đây, nhân viên phòng khám 63 Ngô Quyền cho biết N. đã khám bệnh BHYT tại phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, lấy thuốc từ ngày 18 - 23.9. Đồng thời, ngày 21.9, phòng khám Sài Gòn Tâm Đức có nhắn tin vào số điện thoại của N. nhắc tái khám vào ngày 23.9.

phòng khám sài gòn tâm đức Khám bệnh thẻ BHYT cà mau
