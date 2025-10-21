Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nam sinh 'tố' phòng khám Sài Gòn Tâm Đức 'khám bệnh ảo'

Gia Bách
21/10/2025 18:29 GMT+7

Một nam sinh 18 tuổi ở Cà Mau phản ánh số thẻ bảo hiểm y tế của mình bị phòng khám Sài Gòn Tâm Đức 'mượn' để lập hồ sơ khám bệnh. BHXH Cà Mau đang xác minh.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện biên bản làm việc giữa BHXH Cà Mau và nam sinh D.K.N (18 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Việt Hàn) về việc nam sinh này có đơn phản ánh bằng văn bản đến BHXH Cà Mau, cho rằng phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt phòng khám Sài Gòn Tâm Đức) tự ý lấy số thẻ BHYT của mình làm hồ sơ khám bệnh.

Cà Mau: Xác minh nam sinh tố phòng khám Sài Gòn Tâm Đức "khám bệnh ảo" - Ảnh 1.

Người nhà phản ánh thông tin "phòng khám Sài Gòn Tâm Đức mượn thẻ BHYT lập hồ sơ khám bệnh" trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 21.10, một lãnh đạo BHXH Cà Mau xác nhận với PV Thanh Niên là có việc nam sinh D.K.N phản ánh và đại diện BHXH có làm việc với nam sinh này.

Theo đó, ngày 16.10, tại Phòng Tiếp công dân thuộc BHXH tỉnh Cà Mau, đại diện Phòng Kiểm tra, Phòng Chế độ BHYT đã làm việc với khách hàng D.K.N về nội dung nam sinh phản ánh. Theo trình bày của nam sinh, ngày 12.9, em có khám sức khỏe tại Trường cao đẳng Việt Hàn do trường tổ chức và có cung cấp số thẻ thẻ BHYT cho đơn vị thực hiện khám sức khỏe là phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức.

Đến ngày 21.9, nam sinh D.K.N đi khám bệnh tại phòng khám 63 Ngô Quyền (P.An Xuyên, Cà Mau). Tại đây, nhân viên phòng khám 63 Ngô Quyền cho biết N. đã khám bệnh BHYT tại phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, lấy thuốc từ ngày 18 - 23.9. Đồng thời, ngày 21.9, phòng khám Sài Gòn Tâm Đức có nhắn tin vào sổ điện thoại của N. nhắc tái khám vào ngày 23.9.

Biên bản cũng thể hiện, tại buổi làm việc, đại diện BHXH tỉnh Cà Mau cho biết, qua kiểm dữ liệu trên hệ thống giám định BHYT, phòng khám Sài Gòn Tâm Đức chưa từng gửi dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của D.K.N với cơ quan BHYT tỉnh. "Trước mắt, tại thời điểm làm việc thì như vậy, nhưng chúng tôi phải làm việc, xác minh cụ thể đối với phòng khám Sài Gòn Tâm Đức", vị lãnh BHXH tỉnh Cà Mau khẳng định.

