BHXH Cà Mau đề nghị công an tham gia kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức

Ngày 20.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, BHXH tỉnh Cà Mau, vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Cà Mau và Sở Y tế Cà Mau cử người tham gia đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) đột xuất đối với Công ty TNHH Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức ( (gọi tắt là Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, ở P.Lý Văn Lâm).

Theo đó, BHXH đã nhận đơn kiến nghị, phản ánh và tố cáo của người dân về dấu hiệu vi phạm quy định trong việc khám chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT tại Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức.

Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức tại Cà Mau ẢNH: G.B

Để làm rõ các nội dung tố cáo và bảo đảm việc sử dụng quỹ BHYT đúng mục đích, đúng quy định, đồng thời tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT, BHXH tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp công an và ngành y tế tiến hành kiểm tra tại Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức. Đoàn sẽ làm việc từ ngày 28.10 đến 7.11.2025.

Như Thanh Niên thông tin, thực hiện Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 13.5.2025 của Giám đốc BHXH Khu vực XXXII (nay là BHXH tỉnh Cà Mau), đoàn kiểm tra của BHXH đã tiến hành làm việc với Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức về việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trong năm 2024.

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 2 bác sĩ ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại phòng khám nhưng thời điểm đó vẫn đang công tác tại 2 bệnh viện khác ở TP.HCM. Cụ thể, bác sĩ N.D.K. được xác định đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa T.A và bác sĩ H.V.Cthuộc Bệnh viện đa khoa C.T.N. Chỉ riêng chi phí liên quan đến hai nhân sự này đã chiếm hơn 968 triệu đồng, khoản chi bị xác định là không hợp lệ và phải hoàn trả quỹ BHYT.

BHXH Cà Mau cũng thông tin, trước đó ngày 15.7, BHXH đã ban hành kết luận chính thức, yêu cầu Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức hoàn trả toàn bộ số tiền sai phạm trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, đến hạn, đơn vị này không thực hiện. Sau hai lần bị cơ quan bảo hiểm đôn đốc, đến ngày 7.10, phòng khám mới chỉ nộp lại 100 triệu đồng.