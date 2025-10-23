Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức đề nghị BHXH Cà Mau 'xóa dữ liệu 378 hồ sơ'

Ngày 23.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt phòng khám Sài Gòn Tâm Đức) có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau và đồng gửi phòng giám định của cơ quan này về việc xin xóa dữ liệu.

Theo văn bản của phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, sau khi kiểm tra, rà soát dữ liệu quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của tháng 8.2025 trên cổng giám định, phòng khám kiểm tra phát hiện có 378 hồ sơ cần xóa. Lý do phòng khám đưa ra là sai dữ liệu, trùng giờ thực hiện y lệnh thủ thuật trên cùng một bệnh nhân.

Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức xin xóa hồ sơ do trùng giờ ra y lệnh ẢNH: G.B

Ngoài ra, phòng khám khẳng định đồng ý không thanh toán các hồ sơ trùng giờ y lệnh. Từ đó, phòng khám Sài Gòn Tâm Đức đề nghị BHXH Cà Mau xem xét hỗ trợ duyệt xóa dữ liệu 378 hồ sơ nêu trên.

Cùng ngày, một cán bộ Phòng Giám định BHXH tỉnh Cà Mau cho biết BHXH Cà Mau không đồng ý xóa dữ liệu như đề nghị từ phòng khám Sài Gòn Tâm Đức. "Chúng tôi đang chờ đoàn kiểm tra mà BHXH đang mời công an và sở y tế tham gia để vào cuộc, xác minh luôn", vị cán bộ này nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện biên bản làm việc giữa BHXH Cà Mau và nam sinh D.K.N (18 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Việt Hàn) về việc nam sinh này có đơn phản ánh bằng văn bản đến BHXH Cà Mau, cho rằng phòng khám Sài Gòn Tâm Đức tự ý lấy số thẻ BHYT của mình làm hồ sơ khám bệnh.

Theo đó, ngày 16.10, tại Phòng Tiếp công dân thuộc BHXH tỉnh Cà Mau, đại diện Phòng Kiểm tra, Phòng Chế độ BHYT đã làm việc với N. về nội dung nam sinh này phản ánh. Theo trình bày của nam sinh, ngày 12.9, em có khám sức khỏe tại Trường cao đẳng Việt Hàn do trường tổ chức và có cung cấp số thẻ BHYT cho đơn vị thực hiện khám sức khỏe là phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức.

Đến ngày 21.9, N. đi khám bệnh tại phòng khám 63 Ngô Quyền (P.An Xuyên, Cà Mau). Tại đây, nhân viên phòng khám 63 Ngô Quyền cho biết N. đã khám bệnh BHYT tại phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, lấy thuốc từ ngày 18 - 23.9. Đồng thời, ngày 21.9, phòng khám Sài Gòn Tâm Đức có nhắn tin vào số điện thoại của N. nhắc tái khám vào ngày 23.9.

Trước đó, BHXH Cà Mau kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức về việc thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trong năm 2024. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 2 bác sĩ ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại phòng khám Sài Gòn Tâm Đức nhưng thời điểm đó vẫn đang công tác tại 2 bệnh viện khác ở TP.HCM. Chi phí liên quan đến 2 nhân sự này chiếm hơn 968 triệu đồng, khoản chi bị xác định là không hợp lệ và phải hoàn trả quỹ BHYT.