Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Công an điều tra vụ 'bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh'

Gia Bách
Gia Bách
13/10/2025 11:58 GMT+7

Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành các bước điều tra, giám định để làm rõ việc bác sĩ không làm việc nhưng vẫn có y lệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại Công ty TNHH Dược phẩm TVT - Phòng khám đa khoa Sài Gòn.

Ngày 13.10, Công an Cà Mau xác nhận, đang trong giai đoạn giải quyết nguồn tin liên quan Công ty TNHH Dược phẩm TVT - Phòng khám đa khoa Sài Gòn (gọi tắt là Phòng khám Sài Gòn, đặt tại xã Trần Văn Thời, Cà Mau).

Công an Cà Mau cũng thông tin, ngày 6.8, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định quy trình khám, chữa bệnh, giám định bảo hiểm xã hội (BHXH) và thanh toán BHXH nhưng hiện chưa có kết quả.

Cà Mau điều tra vụ bác sĩ không làm việc vẫn có y lệnh khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận nguồn tin tố giác và đang tiến hành các bước điều tra, giám định để làm rõ việc bác sĩ không làm việc nhưng vẫn có y lệnh khám chữa bệnh BHYT tại Phòng khám Đa khoa Sài Gòn

ẢNH: G.B

Thông tin từ Công an Cà Mau cũng nêu, sau khi xác minh, có đủ căn cứ sẽ xử lý đúng quy định pháp luật người đứng đầu phòng khám trong việc buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm, liên quan hành vi bác sĩ không làm việc nhưng vẫn có y lệnh.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, BHXH tỉnh Cà Mau đã có kết luận kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT Phòng khám Sài Gòn. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 2.2023 đến ngày 30.6.2024.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, chọn ngẫu nhiên 6 trường hợp bệnh thuộc danh mục bệnh điều trị dài ngày/mãn tính trong năm 2023, nhưng phòng khám không có lập hồ sơ bệnh án giấy hoặc bệnh án điện tử theo quy định dù các bệnh nhân này khám bệnh thấp nhất là 31 lần/năm, cao là 42 lần/năm, vi phạm điều 59. luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đặc biệt, nhiều bác sĩ không làm việc nhưng vẫn có phát sinh y lệnh, như bác sĩ N.C.N (4 ngày), D.T.H (6 ngày), T.T.L (3 ngày), T.V.H và H.L.T.N (2 ngày). Ngoài ra, bác sĩ T.M.T ký hợp đồng lao động với Phòng khám Sài Gòn, có đăng ký làm việc trên cổng thông tin Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nhưng lại tham gia BHXH tại một công ty ở TP.HCM. 

Một số bác sĩ như L.T.B, N.T.T.H và L.T.N chưa được đăng ký hành nghề trên cổng thông tin Sở Y tế Cà Mau. Trường hợp bà N.T.T.H không có tên trong danh sách người hành nghề tại phòng khám đăng ký trên cổng thông tin Sở Y tế tỉnh Cà Mau, nhưng vẫn có chấm công làm việc, đồng thời tham gia BHXH tự nguyện tại Bến Tre (cũ).

