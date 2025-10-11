Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu có mất phí không?

Ngày 11.10, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tuyến cơ sở hoặc tuyến ban đầu; đồng thời có thể thay đổi nơi đăng ký trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức các tháng 1, 4, 7 và 10 hằng năm).

Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc nộp online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với người lao động sẽ đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Khám bệnh cho trẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) ẢNH: NVCC

Cũng theo bà Hằng, hiện chưa có quy định cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế. Các tổ chức này chỉ được thu tiền khi người dân đăng ký mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo ủy quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo Điều 44 luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Điều 8 Thông tư 01/2025 ngày 1.1.2025 của Bộ Y tế quy định cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ bảo hiểm y tế và không thu phí đối với người tham gia.

Đây là thủ tục hành chính được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện miễn phí theo luật. Nếu có cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là không đúng quy định.

Đề nghị người dân phản ánh kịp thời đến bảo hiểm xã hội cơ sở nơi cư trú hoặc qua đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1900.9068) để được bảo vệ quyền lợi.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu phải thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu.