Ông Cao Huy cảnh báo việc chấp hành pháp luật BHXH còn nhiều hạn chế

Ngày 27.9, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị đối thoại, tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động tại TP.HCM, với sự tham gia của 200 doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: "Thực tế, việc chấp hành pháp luật lao động và BHXH nhiều nơi vẫn còn hạn chế. Cụ thể như một bộ phận người lao động chưa nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ của mình; một số người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật; tình trạng nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra".

Ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: Phan Diệp

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Trần Thanh Nam, đại diện Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội chia sẻ những điểm mới của luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và một số lưu ý khi triển khai thực hiện.



Theo đó, luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có những điểm mới về việc mở rộng 5 đối tượng tham gia BHXH, chế độ ốm đau, chế độ thai sản, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất; về việc lấy tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; bổ sung quy định về thời hạn đóng BHXH và những quy định với hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Ông Trần Thanh Nam nhấn mạnh cần xác định đúng đối tượng thuộc diện tham gia BHXH. Cụ thể, người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc, hợp đồng học nghề, tập nghề không thuộc diện tham gia BHXH. Người lao động làm việc sau độ tuổi nghỉ hưu vẫn thuộc diện tham gia BHXH, trừ trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động trong nước.

Trong trường hợp người lao động có 2 hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau thì đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Ông Trần Thanh Nam chia sẻ những điểm mới trong luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 Ảnh: Phan Diệp

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đặt câu hỏi đến các lãnh đạo, phổ biến nhất là các vấn đề liên quan đến BHXH. Có đại diện doanh nghiệp hỏi: "Trong trường hợp người lao động đã ký hợp đồng làm việc tại công ty mới, nhưng công ty cũ chưa khai báo giảm. Và ngược lại, có trường hợp công ty cũ chưa báo giảm nhưng công ty mới đã khai báo tăng thì xử lý như thế nào?".

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó giám đốc BHXH TP.HCM chia sẻ: "Nguyên tắc hiện nay, khi đơn vị làm thủ tục báo tăng qua phần mềm thì cơ quan BHXH sẽ xác nhận tăng. Đương nhiên phần mềm sẽ không cho phép đóng BHXH trùng, do đó phần mềm tự động giảm ở đơn vị cũ. Tùy theo từng trường hợp, có thể cơ quan BHXH phải làm việc cùng với 2 đơn vị để hỗ trợ tìm ra nguyên nhân vì sao đơn vị không báo tăng được".

Các đại biểu lắng nghe những vướng mắc của doanh nghiệp và giải đáp câu hỏi tại hội nghị ngày 27.9 Ảnh: Phan Diệp

Theo ông Cao Huy, hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động… là những chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn góp phần ổn định, phát triển bền vững của doanh nghiệp và toàn xã hội.



"Trong tương lai, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động lẫn người sử dụng lao động cần được đẩy mạnh và đổi mới về phương thức", ông Cao Huy nhấn mạnh.