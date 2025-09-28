7 cơ sở BHXH ở TP.HCM ngừng hoạt động từ 1.10

Cơ quan BHXH TP.HCM vừa thông báo có sự cơ cấu lại tổ chức, trụ sở làm việc và địa bàn quản lý. Theo đó, 7 đơn vị BHXH cơ sở trực thuộc BHXH TP.HCM sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1.10.

Theo đó, trụ sở chính của cơ quan BHXH TP.HCM đặt tại số 5 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ, gồm 8 phòng chuyên môn và văn phòng. Ở cấp cơ sở, BHXH tổ chức lại thành 33 đơn vị, giảm 7 đơn vị so với trước đây.

Trụ sở cơ quan BHXH TP.HCM tại số 5 đường Nguyễn Đổng Chi Ảnh: Phan Diệp

Các đơn vị BHXH cơ sở sẽ ngừng hoạt động bao gồm: BHXH cơ sở Cần Giờ, Ngãi Giao, Long Điền, Hồ Tràm, Bàu Bàng, Phú Giáo và Tân Thuận.



Danh sách 33 đơn vị cơ sở BHXH thuộc BHXH TP.HCM