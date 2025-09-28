7 cơ sở BHXH ở TP.HCM ngừng hoạt động từ 1.10

Cơ quan BHXH TP.HCM vừa thông báo có sự cơ cấu lại tổ chức, trụ sở làm việc và địa bàn quản lý. Theo đó, 7 đơn vị BHXH cơ sở trực thuộc BHXH TP.HCM sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1.10.
Theo đó, trụ sở chính của cơ quan BHXH TP.HCM đặt tại số 5 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ, gồm 8 phòng chuyên môn và văn phòng. Ở cấp cơ sở, BHXH tổ chức lại thành 33 đơn vị, giảm 7 đơn vị so với trước đây.
Các đơn vị BHXH cơ sở sẽ ngừng hoạt động bao gồm: BHXH cơ sở Cần Giờ, Ngãi Giao, Long Điền, Hồ Tràm, Bàu Bàng, Phú Giáo và Tân Thuận.
Danh sách 33 đơn vị cơ sở BHXH thuộc BHXH TP.HCM
|STT
Tên đơn vị/địa chỉ trụ sở làm việc
Địa bàn quản lý
|1
Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Định
Địa chỉ: 35 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, TP.HCM (đang sửa chữa)
Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ: 117C Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
- Phường Sài Gòn
- Phường Tân Định
- Phường Bến Thành
- Phường Cầu Ông Lãnh
|2
Bảo hiểm xã hội cơ sở Nhiêu Lộc
Địa chỉ: 386/79 Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
- Phường Bàn Cờ
- Phường Xuân Hòa
- Phường Nhiêu Lộc
- Phường Phú Nhuận
|3
Bảo hiểm xã hội cơ sở Xóm Chiếu
Địa chỉ: 87 - 89 Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
- Phường Xóm Chiếu
- Phường Khánh Hội
- Phường Vĩnh Hội
- Phường Tân Thuận
|4
Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Lớn
Địa chỉ: 23 - 25A Ngô Quyền, phường Chợ Lớn, TP.HCM
- Phường Chợ Quán
- Phường An Đông
- Phường Chợ Lớn
- Phường Phú Định
|5
Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Tiên
Địa chỉ: 152 Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, TP.HCM
- Phường Bình Tây
- Phường Bình Tiên
- Phường Bình Phú
- Phường Phú Lâm
|6
Bảo hiểm xã hội cơ sở Chánh Hưng
Địa chỉ: 9 Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng, TP.HCM
- Phường Chánh Hưng
- Phường Bình Đông
- Xã Bình Hưng
|7
Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Hưng
Địa chỉ: 781 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP.HCM
- Phường Diên Hồng
- Phường Vườn Lài
- Phường Hòa Hưng
- Phường Tân Hòa
|8
Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thới
Địa chỉ: 247/25 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM (đang xây dựng)
Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ: 5 - 7 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TP.HCM
- Phường Minh Phụng
- Phường Bình Thới
- Phường Hòa Bình
- Phường Phú Thọ
|9
Bảo hiểm xã hội cơ sở Thới An
Địa chỉ: 314 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM
- Phường Đông Hưng Thuận
- Phường Trung Mỹ Tây
- Phường Tân Thới Hiệp
- Phường Thới An
- Phường An Phú Đông
|10
Bảo hiểm xã hội cơ sở An Lạc
Địa chỉ: 530 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM
- Phường An Lạc
- Phường Tân Tạo
- Phường Bình Tân
- Phường Bình Trị Đông
- Phường Bình Hưng Hòa
|11
Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thạnh
Địa chỉ: 30 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh, TP.HCM
- Phường Bình Thạnh
- Phường Bình Lợi Trung
- Phường Bình Quới
- Phường An Nhơn
|12
Bảo hiểm xã hội cơ sở Hạnh Thông
Địa chỉ: 135 Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM
- Phường Hạnh Thông
- Phường Gò Vấp
- Phường An Hội Đông
- Phường An Hội Tây
- Phường Thông Tây Hội
|13
Bảo hiểm xã hội cơ sở Cầu Kiệu
Địa chỉ: 40G Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
- Phường Đức Nhuận
- Phường Cầu Kiệu
- Phường Gia Định
- Phường Thạnh Mỹ Tây
|14
Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Sơn Hòa
Địa chỉ: 300 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
- Phường Tân Sơn Hoà
- Phường Tân Sơn Nhất
- Phường Bảy Hiền
- Phường Tân Bình
- Phường Tân Sơn
|15
Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Phú
Địa chỉ: 52/30 Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, TP.HCM
- Phường Tây Thạnh
- Phường Tân Sơn Nhì
- Phường Phú Thọ Hòa
- Phường Tân Phú
- Phường Phú Thạnh
|16
Bảo hiểm xã hội cơ sở Cát Lái
Địa chỉ: 400 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, TP.HCM
- Xã Củ Chi
- Xã Tân An Hội
- Xã Thái Mỹ
- Xã An Nhơn Tây
- Xã Nhuận Đức
- Xã Phú Hòa Đông
- Xã Bình Mỹ
|17
Bảo hiểm xã hội cơ sở Thủ Đức
Địa chỉ: 22 đường số 6, phường Thủ Đức, TP.HCM
- Phường Hiệp Bình
- Phường Thủ Đức
- Phường Tam Bình
- Phường Linh Xuân
- Phường An Khánh
|18
Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Nhựt
Địa chỉ: 1 đường số 4, Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt, TP.HCM
- Xã Vĩnh Lộc
- Xã Tân Vĩnh Lộc
- Xã Bình Lợi
- Xã Tân Nhựt
- Xã Bình Chánh
- Xã Hưng
|19
Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân An Hội
Địa chỉ: 174/1 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TP.HCM
- Xã Củ Chi
- Xã Tân An Hội
- Xã Thái Mỹ
- Xã An Nhơn Tây
- Xã Nhuận Đức
- Xã Phú Hòa Đông
- Xã Bình Mỹ
|20
Bảo hiểm xã hội cơ sở Hóc Môn
Địa chỉ: 26 Lê Thị Hà, xã Hóc Môn, TP.HCM
- Xã Đông Thạnh
- Xã Hóc Môn
- Xã Xuân Thới Sơn - Xã Bà Điểm
|21
Bảo hiểm xã hội cơ sở Nhà Bè
Địa chỉ: 4 Dương Thị Năm, xã Nhà Bè, TP.HCM
- Xã Nhà Bè
- Xã Hiệp Phước
- Xã Bình Khánh
- Xã An Thới Đông - Xã Cần Giờ
- Xã đảo Thạnh An
|22
Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Thắng
Địa chỉ: 401 Trương Công Định, phường Tam Thắng, TP.HCM
- Phường Vũng Tàu
- Phường Tam Thắng
- Phường Rạch Dừa
- Phường Phước Thắng
|23
Bảo hiểm xã hội cơ sở Bà Rịa
Địa chỉ: 200 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM
- Phường Long Hương
- Phường Bà Rịa
- Phường Tam Long
- Xã Long Sơn
- Xã Nghĩa Thành
- Xã Long Điền
|24
Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ
Địa chỉ: 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Mỹ, TP.HCM (đang xây dựng)
Tạm thời đang sử dụng trụ sở tại địa chỉ: lô B - 01, đường số 1, khu nhà ở Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TP.HCM
- Phường Tân Hải
- Phường Tân Phước
- Phường Phú Mỹ
- Phường Tân Thành
- Xã Châu Pha
- Xã Ngãi Giao
- Xã Kim Long
- Xã Bình Giã
- Xã Châu Đức
- Xã Xuân Sơn
|25
Bảo hiểm xã hội cơ sở Đất Đỏ
Địa chỉ: khu trung tâm hành chính, ấp Hiệp Hòa, xã Đất Đỏ, TP.HCM
- Xã Long Hải
- Xã Phước Hải
- Xã Đất Đỏ
- Xã Hồ Tràm
- Xã Xuyên Mộc
- Xã Bình Châu
- Xã Hòa Hội
- Xã Hòa Hiệp
- Xã Bàu Lâm
|26
Bảo hiểm xã hội cơ sở Côn Đảo
Địa chỉ: 7 Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM
- Đặc khu Côn Đảo
|27
Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Uyên
Địa chỉ: khu phố 5, phường Tân Uyên, TP.HCM
- Phường Vĩnh Tân
- Phường Bình Cơ
- Phường Tân Hiệp
- Phường Tân Khánh
- Phường Tân Uyên
|28
Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Dương
Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, phường Bình Dương, TP.HCM
- Phường Bình Dương
- Phường Chánh Hiệp
- Phường Thủ Dầu Một
- Phường Phú Lợi
- Phường Phú An
|29
Bảo hiểm xã hội cơ sở Dĩ An
Địa chỉ: đường T, khu trung tâm hành chính, phường Dĩ An, TP.HCM
- Phường Đông Hòa
- Phường Dĩ An
- Phường Tân Đông Hiệp
|30
Bảo hiểm xã hội cơ sở Bến Cát
Địa chỉ: quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM
Phường Tây Nam
- Phường Long Nguyên
- Phường Bến Cát
- Phường Chánh Phú Hòa
- Phường Hòa Lợi
- Phường Thới Hòa
|31
Bảo hiểm xã hội cơ sở Lái Thiêu
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP.HCM
- Phường Thuận An
- Phường Thuận Giao
- Phường Bình Hòa
- Phường Lái Thiêu
- Phường An Phú
|32
Bảo hiểm xã hội cơ sở Dầu Tiếng
Địa chỉ: 1 Trần Phú, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng, TP.HCM
- Xã Minh Thạnh
- Xã Long Hòa
- Xã Dầu Tiếng
- Xã Thanh An
- Xã Trừ Văn Thố
- Xã Bàu Bàng
|33
Bảo hiểm xã hội cơ sở Bắc Tân Uyên
Địa chỉ: đường số 3, khu trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM
- Xã Bắc Tân Uyên
- Xã Thường Tân
- Xã An Long
- Xã Phước Thành
- Xã Phước Hòa
- Xã Phú Giáo
