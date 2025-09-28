Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

7 cơ sở BHXH ở TP.HCM ngừng hoạt động từ 1.10

Phan Diệp
Phan Diệp
28/09/2025 04:18 GMT+7

Từ ngày 1.10.2025, có 7 đơn vị cơ sở thuộc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM ngừng hoạt động, người dân cần biết để thuận tiện trong việc liên hệ làm việc.

Cơ quan BHXH TP.HCM vừa thông báo có sự cơ cấu lại tổ chức, trụ sở làm việc và địa bàn quản lý. Theo đó, 7 đơn vị BHXH cơ sở trực thuộc BHXH TP.HCM sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1.10.

Theo đó, trụ sở chính của cơ quan BHXH TP.HCM đặt tại số 5 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ, gồm 8 phòng chuyên môn và văn phòng. Ở cấp cơ sở, BHXH tổ chức lại thành 33 đơn vị, giảm 7 đơn vị so với trước đây.

7 cơ sở BHXH ở TP.HCM ngừng hoạt động từ 1.10- Ảnh 1.

Trụ sở cơ quan BHXH TP.HCM tại số 5 đường Nguyễn Đổng Chi

Ảnh: Phan Diệp

Các đơn vị BHXH cơ sở sẽ ngừng hoạt động bao gồm: BHXH cơ sở Cần Giờ, Ngãi Giao, Long Điền, Hồ Tràm, Bàu Bàng, Phú Giáo và Tân Thuận.

Danh sách 33 đơn vị cơ sở BHXH thuộc BHXH TP.HCM

STT

Tên đơn vị/địa chỉ trụ sở làm việc

Địa bàn quản lý

1

Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Định

Địa ch: 35 đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, TP.HCM (đang sửa chữa)

Tm thời đang sử dng trsở ti địa ch: 117C Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

- Phường Sài Gòn

- Phường Tân Định

- Phường Bến Thành

- Phường Cầu Ông Lãnh

2

Bảo hiểm xã hội cơ sở Nhiêu Lộc

Địa ch: 386/79 Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

- Phường Bàn Cờ

- Phường Xuân Hòa

- Phường Nhiêu Lộc

- Phường Phú Nhuận

3

Bảo hiểm xã hội cơ sở Xóm Chiếu

Địa ch: 87 - 89 Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM

- Phường Xóm Chiếu

- Phường Khánh Hội

- Phường Vĩnh Hội

- Phường Tân Thuận

4

Bảo hiểm xã hội cơ sở Chợ Lớn

Địa ch: 23 - 25A Ngô Quyền, phường Chợ Lớn, TP.HCM

- Phường Chợ Quán

- Phường An Đông

- Phường Chợ Lớn

- Phường Phú Định

5

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Tiên

Địa ch: 152 Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, TP.HCM 

- Phường Bình Tây

- Phường Bình Tiên

- Phường Bình Phú

- Phường Phú Lâm

6

Bảo hiểm xã hội cơ sở Chánh Hưng

Địa ch: 9 Dương Quang Đông, phường Chánh Hưng, TP.HCM

- Phường Chánh Hưng

- Phường Bình Đông

- Xã Bình Hưng

7

Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Hưng

Địa ch: 781 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP.HCM

- Phường Diên Hồng

- Phường Vườn Lài

- Phường Hòa Hưng

- Phường Tân Hòa

8

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thới

Địa ch: 247/25 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM (đang xây dựng)

Tm thời đang sử dng trsở ti địa ch: 5 - 7 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TP.HCM

- Phường Minh Phụng

- Phường Bình Thới

- Phường Hòa Bình

- Phường Phú Thọ

9

Bảo hiểm xã hội cơ sở Thới An

Địa ch: 314 Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM

- Phường Đông Hưng Thuận

- Phường Trung Mỹ Tây

- Phường Tân Thới Hiệp

- Phường Thới An

- Phường An Phú Đông

10

Bảo hiểm xã hội cơ sở An Lạc

Địa ch: 530 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM

- Phường An Lạc

- Phường Tân Tạo

- Phường Bình Tân

- Phường Bình Trị Đông

- Phường Bình Hưng Hòa

11

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thạnh

Địa ch: 30 Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh, TP.HCM

- Phường Bình Thạnh

- Phường Bình Lợi Trung

- Phường Bình Quới

- Phường An Nhơn

12

Bảo hiểm xã hội cơ sở Hạnh Thông

Địa ch: 135 Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM

- Phường Hạnh Thông

- Phường Gò Vấp

- Phường An Hội Đông

- Phường An Hội Tây

- Phường Thông Tây Hội

13

Bảo hiểm xã hội cơ sở Cầu Kiệu

Địa ch: 40G Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

- Phường Đức Nhuận

- Phường Cầu Kiệu

- Phường Gia Định

- Phường Thạnh Mỹ Tây

14

Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Sơn Hòa

Địa ch: 300 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

- Phường Tân Sơn Hoà

- Phường Tân Sơn Nhất

- Phường Bảy Hiền

- Phường Tân Bình

- Phường Tân Sơn

15

Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Phú

Địa ch: 52/30 Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, TP.HCM

- Phường Tây Thạnh

- Phường Tân Sơn Nhì

- Phường Phú Thọ Hòa

- Phường Tân Phú

- Phường Phú Thạnh

16

Bảo hiểm xã hội cơ sở Cát Lái

Địa ch: 400 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái, TP.HCM

- Xã Củ Chi

- Xã Tân An Hội

- Xã Thái Mỹ

- Xã An Nhơn Tây

- Xã Nhuận Đức

- Xã Phú Hòa Đông

- Xã Bình Mỹ

17

Bảo hiểm xã hội cơ sở Thủ Đức

Địa ch: 22 đường số 6, phường Thủ Đức, TP.HCM

- Phường Hiệp Bình

- Phường Thủ Đức

- Phường Tam Bình

- Phường Linh Xuân

- Phường An Khánh

18

Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Nhựt

Địa ch: 1 đường số 4, Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt, TP.HCM

- Xã Vĩnh Lộc

- Xã Tân Vĩnh Lộc

- Xã Bình Lợi

- Xã Tân Nhựt

- Xã Bình Chánh

- Xã Hưng


19

Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân An Hội

Địa ch: 174/1 Tỉnh lộ 8, xã Tân An Hội, TP.HCM

- Xã Củ Chi

- Xã Tân An Hội

- Xã Thái Mỹ

- Xã An Nhơn Tây

- Xã Nhuận Đức

- Xã Phú Hòa Đông

- Xã Bình Mỹ

20

Bảo hiểm xã hội cơ sở Hóc Môn

Địa ch: 26 Lê Thị Hà, xã Hóc Môn, TP.HCM

- Xã Đông Thạnh

- Xã Hóc Môn

- Xã Xuân Thới Sơn - Xã Bà Điểm

21

Bảo hiểm xã hội cơ sở Nhà Bè

Địa ch: 4 Dương Thị Năm, xã Nhà Bè, TP.HCM

- Xã Nhà Bè

- Xã Hiệp Phước

- Xã Bình Khánh

- Xã An Thới Đông - Xã Cần Giờ

- Xã đảo Thạnh An

22

Bảo hiểm xã hội cơ sở Tam Thắng

Địa ch: 401 Trương Công Định, phường Tam Thắng, TP.HCM

- Phường Vũng Tàu

- Phường Tam Thắng

- Phường Rạch Dừa

- Phường Phước Thắng

23

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bà Rịa

Địa ch: 200 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM

- Phường Long Hương

- Phường Bà Rịa

- Phường Tam Long

- Xã Long Sơn

- Xã Nghĩa Thành

- Xã Long Điền

24

Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ

Địa ch: 7 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Mỹ, TP.HCM (đang xây dựng)

Tm thời đang sử dng trsở ti địa ch: lô B - 01, đường số 1, khu nhà ở Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TP.HCM

- Phường Tân Hải

- Phường Tân Phước

- Phường Phú Mỹ

- Phường Tân Thành

- Xã Châu Pha

- Xã Ngãi Giao

- Xã Kim Long

- Xã Bình Giã

- Xã Châu Đức

- Xã Xuân Sơn

25

Bảo hiểm xã hội cơ sở Đất Đỏ

Địa ch: khu trung tâm hành chính, ấp Hiệp Hòa, xã Đất Đỏ, TP.HCM

- Xã Long Hải

- Xã Phước Hải

- Xã Đất Đỏ

- Xã Hồ Tràm

- Xã Xuyên Mộc

- Xã Bình Châu

- Xã Hòa Hội

- Xã Hòa Hiệp

- Xã Bàu Lâm

26

Bảo hiểm xã hội cơ sở Côn Đảo

Địa ch: 7 Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM

- Đặc khu Côn Đảo

27

Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Uyên

Địa ch: khu phố 5, phường Tân Uyên, TP.HCM

- Phường Vĩnh Tân

- Phường Bình Cơ

- Phường Tân Hiệp

- Phường Tân Khánh

- Phường Tân Uyên

28

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Dương

Địa ch: 17 Lê Duẩn, phường Bình Dương, TP.HCM

- Phường Bình Dương

- Phường Chánh Hiệp

- Phường Thủ Dầu Một

- Phường Phú Lợi

- Phường Phú An

29

Bảo hiểm xã hội cơ sở Dĩ An

Địa ch: đường T, khu trung tâm hành chính, phường Dĩ An, TP.HCM

- Phường Đông Hòa

- Phường Dĩ An

- Phường Tân Đông Hiệp

30

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bến Cát

Địa ch: quốc lộ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Bến Cát, TP.HCM

Phường Tây Nam

- Phường Long Nguyên

- Phường Bến Cát

- Phường Chánh Phú Hòa

- Phường Hòa Lợi

- Phường Thới Hòa

31

Bảo hiểm xã hội cơ sở Lái Thiêu

Địa ch: đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP.HCM

- Phường Thuận An

- Phường Thuận Giao

- Phường Bình Hòa

- Phường Lái Thiêu

- Phường An Phú

32

Bảo hiểm xã hội cơ sở Dầu Tiếng

Địa ch: 1 Trần Phú, ấp Sân Bay, xã Dầu Tiếng, TP.HCM

- Xã Minh Thạnh

- Xã Long Hòa

- Xã Dầu Tiếng

- Xã Thanh An

- Xã Trừ Văn Thố

- Xã Bàu Bàng

33

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bắc Tân Uyên

Địa ch: đường số 3, khu trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM

- Xã Bắc Tân Uyên

- Xã Thường Tân

- Xã An Long

- Xã Phước Thành

- Xã Phước Hòa

- Xã Phú Giáo




