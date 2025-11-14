Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

BHXH Cà Mau gia hạn kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức thêm 10 ngày

Gia Bách
14/11/2025 14:58 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Cà Mau quyết định gia hạn thêm 10 ngày đối với cuộc kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, nhằm làm rõ nhiều vấn đề liên quan hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và nội dung đơn tố cáo.

Ngày 4.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, BHXH Cà Mau có quyết định gia hạn thời gian kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT phòng khám đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Đức (gọi tắt là phòng khám Sài Gòn Tâm Đức, ở P.Lý Văn Lâm, Cà Mau).

Theo quyết định, thời gian kiểm tra gia hạn thêm 10 ngày làm việc kể từ ngày 14.11, theo đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra, nhằm làm rõ thêm các tình tiết phát sinh, đặc biệt là những vấn đề liên quan phản ánh trong đơn tố cáo gửi BHXH và quá trình đối chiếu dữ liệu chuyên môn, chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Phòng khám Sài Gòn Tâm Đức

Như Thanh Niên đã thông tin, BHXH Cà Mau có quyết định kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về BHYT phòng khám đối với phòng khám Sài Gòn Tâm Đức. Thời kỳ kiểm tra xác định từ ngày 1.1 đến 30.9.2025. Thời gian kiểm tra 10 ngày làm việc, kể từ khi công bố quyết định (ngày 31.10). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định khám chữa bệnh BHYT và xác minh phản ánh trong đơn tố cáo liên quan phòng khám này.

Trước đó, vào tháng 5.2025, BHXH khu vực XXXII (nay là BHXH tỉnh Cà Mau) đã kiểm tra phòng khám Sài Gòn Tâm Đức lần đầu. Đợt kiểm tra tập trung đánh giá việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT của phòng khám trong năm 2024.

Kết quả kiểm tra phát hiện 2 bác sĩ ký hợp đồng toàn thời gian tại phòng khám này nhưng lại đang hành nghề nơi khác. Cụ thể, bác sĩ B.D.K ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng với phòng khám (từ ngày 1.11.2023 đến 31.10.2024) và được chấm công, trả lương đến tháng 5.2024. Tuy nhiên, hồ sơ cho thấy bác sĩ này đang làm việc toàn thời gian tại Công ty CP bệnh viện đa khoa T.A (TP.HCM) với khung giờ 48 giờ/tuần, trùng hoàn toàn với thời gian đăng ký hành nghề tại Cà Mau.

Tương tự, bác sĩ H.V.C ký 2 hợp đồng liên tiếp với phòng khám (từ ngày 1.11.2023 đến 31.10.2025) và được trả lương đầy đủ trong năm 2024, nhưng đồng thời làm việc toàn thời gian tại Bệnh viện đa khoa C.T.N (Bình Dương cũ), theo lịch 7 giờ đến 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy.

Chỉ riêng chi phí liên quan 2 bác sĩ này đã vượt 968 triệu đồng, được BHXH Cà Mau xác định là không hợp lệ và buộc phòng khám Sài Gòn Tâm Đức hoàn trả quỹ BHYT. 

Khám phá thêm chủ đề

phòng khám sài gòn tâm đức khám chữa bệnh BHYT Tố cáo BHXH Cà Mau BHYT BHXH bác sĩ
Bình luận (0)

