Thời sự

Đề nghị phường Bảy Hiền cung cấp hồ sơ vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/12/2025 16:42 GMT+7

Trong công văn gửi đến UBND phường Bảy Hiền, Công an TP.HCM đề nghị địa phương này cung cấp thông tin, hồ sơ vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy tại căn nhà 4 tầng ngăn phòng cho thuê khiến 2 người tử vong.

Liên quan vụ "2 người tử vong trong vụ cháy nhà cho thuê trọ ở TP.HCM", ngày 5.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án vô ý làm chết người xảy ra tại số 29 Xuân Hồng, phường Bảy Hiền (phường 12, quận Tân Bình cũ).

Đề nghị phường Bảy Hiền cung cấp hồ sơ vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong- Ảnh 1.

Vụ cháy tại căn nhà ngăn phòng cho thuê làm 2 người tử vong

ẢNH: TRẦN KHA

Trước đó, ngày 20.12.2024, căn nhà 1 trệt 3 lầu tại địa chỉ 29 Xuân Hồng, được ngăn thành nhiều phòng nhỏ để cho thuê trọ, đã xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm đám cháy bùng phát, bên trong căn nhà có người mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập lửa, cứu nạn. Hậu quả vụ cháy làm 2 người tử vong, một số người bị ngạt khói, thương tích nhẹ.

Đến nay, để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị UBND phường Bảy Hiền hỗ trợ xác minh một số nội dung. Trong đó, công văn nêu các vấn đề: UBND phường Bảy Hiền có tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà số 29 Xuân Hồng không? Có vi phạm gì không? Ai vi phạm? Hành vi vi phạm? Kết quả giải quyết?...

Kết quả xác minh gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM theo địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM.

