Công an TP.HCM bắt nhanh kẻ cướp giật 2 sợi dây chuyền

Ngày 5.12, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Trung Dũng (36 tuổi, ở Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản.

Lực lượng công an truy bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đây là nghi phạm gây ra vụ cướp giật 2 sợi dây chuyền của người dân trên cầu Kênh Tẻ.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 24.11, bà H.T.T (67 tuổi, ở TP.HCM) chạy xe máy biển số 59CA-009… qua cầu Kênh Tẻ, hướng đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ.

Khi xe vừa xuống dốc, bà T. bị một nam thanh niên áp sát, giật 2 sợi dây chuyền, tổng trị giá 10 triệu đồng. Bà T. hô hoán nhưng đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc làm cổ bà T. bị vết hằn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành rà soát toàn tuyến, mở rộng trích xuất camera các khu vực lân cận và khoanh vùng những đối tượng nghi vấn.

Theo cơ quan điều tra, quá trình truy xét ban đầu gặp nhiều khó khăn do bị hại không nhớ rõ vị trí xảy ra vụ cướp giật và hiện trường không có camera ghi nhận trực tiếp.

Qua rà soát và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là Dũng. Theo hồ sơ, Dũng đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và thuộc diện theo dõi. 48 giờ sau, lực lượng công an bắt giữ Dũng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi giật 2 sợi dây chuyền, Dũng mang bán cho người quen và dùng số tiền thu được để tiêu xài cá nhân.

Công an dựng lại hiện trường ẢNH: CACC





Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.