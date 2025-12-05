Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt nhanh kẻ cướp giật 2 sợi dây chuyền

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/12/2025 16:08 GMT+7

Sau 48 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM đã truy xét, bắt giữ kẻ cướp giật 2 sợi dây chuyền vàng trên địa bàn phường Tân Hưng (quận 7 cũ).

Ngày 5.12, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ, TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Trung Dũng (36 tuổi, ở Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản.

Công an TP.HCM thần tốc truy xét kẻ cướp giật 2 sợi dây chuyền - Ảnh 1.

Lực lượng công an truy bắt nghi phạm cướp giật dây chuyền

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đây là nghi phạm gây ra vụ cướp giật 2 sợi dây chuyền của người dân trên cầu Kênh Tẻ.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 24.11, bà H.T.T (67 tuổi, ở TP.HCM) chạy xe máy biển số 59CA-009… qua cầu Kênh Tẻ, hướng đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ.

Khi xe vừa xuống dốc, bà T. bị một nam thanh niên áp sát, giật 2 sợi dây chuyền, tổng trị giá 10 triệu đồng. Bà T. hô hoán nhưng đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc làm cổ bà T. bị vết hằn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành rà soát toàn tuyến, mở rộng trích xuất camera các khu vực lân cận và khoanh vùng những đối tượng nghi vấn.

Theo cơ quan điều tra, quá trình truy xét ban đầu gặp nhiều khó khăn do bị hại không nhớ rõ vị trí xảy ra vụ cướp giật và hiện trường không có camera ghi nhận trực tiếp.

Qua rà soát và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là Dũng. Theo hồ sơ, Dũng đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và thuộc diện theo dõi. 48 giờ sau, lực lượng công an bắt giữ Dũng.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi giật 2 sợi dây chuyền, Dũng mang bán cho người quen và dùng số tiền thu được để tiêu xài cá nhân.

Công an TP.HCM thần tốc truy xét kẻ cướp giật 2 sợi dây chuyền - Ảnh 2.

Công an dựng lại hiện trường

ẢNH: CACC


Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Công an bắt nhanh nghi phạm cướp tiệm vàng ở trung tâm TP.HCM

Công an bắt nhanh nghi phạm cướp tiệm vàng ở trung tâm TP.HCM

Chỉ sau 6 giờ nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM đã truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật công an TP.HCM Dây chuyền Cầu Kênh Tẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận