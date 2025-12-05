Tên trộm nuốt sợi dây chuyền quý vào bụng, cảnh sát chờ 7 ngày để thu lại

AP ngày 5.12 đăng tải sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Aukland (New Zealand), khi một tên trộm lấy một mặt dây chuyền đắt giá của thương hiệu Fabergé tại cửa hàng trang sức Partridge Jewelers rồi nuốt vào bụng vào hôm 28.11.

Món trang sức được cảnh sát New Zealand thu hồi 1 tuần sau khi tên trộm nuốt vào bụng ẢNH: CẢNH SÁT NEW ZEALAND/AP

Nghi phạm 32 tuổi bị bắt chỉ vài phút sau đó. Món đồ bị trộm là sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình trứng màu xanh đậm phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ bộ phim điệp viên James Bond Octopussy (Vòi bạch tuộc) năm 1983. Cảnh sát cho biết món trang sức này có giá hơn 33.000 NZD (19.000 USD).

Cửa hàng trang sức cho biết món đồ bị trộm được làm bằng vàng, được tráng men xanh lá và đính 183 viên kim cương, 2 viên sapphire. Bên trong quả trứng có 1 con bạch tuộc bằng vàng 18k, những viên kim cương trắng được trang trí như giác hút trên xúc tu của bạch tuộc, còn hai mắt là hai viên kim cương đen. Chỉ có 50 bản được chế tạo. Món trang sức được chế tạo lấy cảm hứng từ nhân vật phản diện trong bộ phim Vòi bạch tuộc.

Sau nhiều ngày theo dõi, đến tối 4.12, cảnh sát đã thu lại được vật bị lấy trộm. Nó được đưa ra theo đường tự nhiên của nghi phạm mà không cần can thiệp y tế.

Hình ảnh được cảnh sát công bố ngày 5.12 cho thấy một bàn tay đeo găng tay cầm khăn giấy với sợi dây chuyền, vẫn còn sợi dây bằng vàng và thẻ ghi giá. Cảnh sát vẫn đang giữ tang vật và nghi phạm.

Đối tượng dự kiến hầu tòa vào ngày 8.12. Hôm 29.11, người này đã xuất hiện trước tòa lần đầu nhưng không chịu nhận tội. Từ khi bị bắt, cảnh sát đã cử người túc trực 24/24 bên cạnh đối tượng để chờ bằng chứng... ra ngoài.

"Do người đàn ông này đang bị cảnh sát giam giữ nên chúng tôi có nghĩa vụ chăm sóc để tiếp tục theo dõi ông ta dựa trên những tình tiết đã xảy ra", thanh tra cảnh sát Grae Anderson nói.