Vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre: bảo vật nào mất, tranh Mona Lisa thế nào?

Hãng AP ngày 20.10 dẫn lời giới chức Pháp cho biết một băng trộm đã đột nhập Bảo tàng Louvre ở Paris và ra tay chỉ trong vài phút rồi tẩu thoát với những món trang sức vô giá thời Hoàng đế Napoleon.

Tại bảo tàng có lượng khách tham quan đông nhất thế giới này, những tên trộm đã dùng xe nâng giỏ leo lên mặt tiền bảo tàng Louvre, cạy cửa sổ, đập vỡ các tủ trưng bày hôm 19.10.

Chúng chỉ mất vài phút để lấy đi một số báu vật vương miện vô giá của Pháp, nhưng đã đánh rơi một chiếc vương miện nạm đá quý trong lúc bỏ trốn, theo AFP dẫn lời giới chức Pháp và các nguồn tin.

Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre, đánh cắp bảo vật hoàng gia Pháp

Vụ trộm diễn ra giữa ban ngày, khoảng 30 phút sau khi bảo tàng mở cửa, khi bên trong đã có khách tham quan.

Đây là một trong những vụ trộm táo tợn nhất trong thời gian gần đây của các bảo tàng, xảy ra trong bối cảnh nhân viên than phiền rằng tình trạng quá tải và thiếu nhân lực đang gây áp lực lên công tác an ninh.

Cảnh sát điều tra chiếc xe thang do bọn trộm sử dụng ẢNH: AFP

Vụ việc diễn ra chỉ cách bức tranh Mona Lisa khoảng 250 m và bọn trộm ra tay trong bốn phút mà Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati mô tả là mang tính chuyên nghiệp.

Giới chức Pháp cho biết một hiện vật, vương miện hoàng hậu Eugénie vào thời Hoàng đế Napoleon III, nạm ngọc lục bảo và hơn 1.300 viên kim cương, sau đó được tìm thấy bên ngoài bảo tàng trong tình trạng bị hư hại.

Trần của phòng trưng bày Apollo trong Bảo tàng Louvre, nơi lưu giữ các báu vật vương miện của Pháp ẢNH: REUTERS

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy du khách được hướng dẫn ra khỏi kim tự tháp kính và các sân liền kề, trong khi cảnh sát phong tỏa những con phố gần sông Seine.

Một chiếc thang nâng, mà theo giới chức là do chính bọn trộm đã mang đến và sau đó được dời đi, vẫn dựng sát mặt tiền hướng ra sông Seine nơi chúng đột nhập. Các nhà quan sát cho rằng chi tiết này cho thấy một điểm yếu đáng lo ngại vì loại thiết bị như vậy có thể được đưa vào khu vực bảo tàng mà không bị kiểm soát.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội rằng "mọi biện pháp đang được thực hiện" nhằm bắt giữ thủ phạm và thu hồi các báu vật bị đánh cắp.