Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre, Pháp ra lệnh đóng cửa

"Một vụ trộm đã xảy ra sáng nay vào lúc mở cửa Bảo tàng Louvre", Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati thông báo trên mạng xã hội X ngày 19.10.

Bảo tàng Louvre ẢNH: REUTERS

Bảo tàng thông báo sẽ đóng cửa trong hôm nay vì "lý do đặc biệt" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Bộ trưởng Dati cho biết đang có mặt tại hiện trường và một cuộc điều tra đang diễn ra. Không có trường hợp bị thương nào được báo cáo.

Bảo tàng Louvre là biểu tượng toàn cầu của văn hóa Pháp và là một trong những địa điểm được canh gác nghiêm ngặt nhất thủ đô Paris.

Cảnh sát tại hiện trường vụ trộm, nơi những kẻ đột nhập đã dùng thang chở hàng để lẻn vào căn phòng được nhắm đến tại Bảo tàng Louvre ẢNH: AFP

Nhà chức trách Pháp chưa công bố món đồ bị trộm. Tuy nhiên, hãng tin AFP dẫn một nguồn thạo tin cho hay những tên trộm đã đột nhập và bỏ chạy với những món trang sức vào sáng 19.10.

Một nguồn tin cảnh sát nói rằng những tên trộm đã đi xe máy đến bảo tàng, mang theo cưa máy nhỏ và đã sử dụng thang máy chở hàng hóa để lẻn vào phòng có đồ vật được nhắm đến.

Tờ Le Parisien đưa tin các tên trộm đã đột nhập bảo tàng từ mặt hướng ra sông Seine, nơi công trình đang được xây dựng. Căn phòng mục tiêu là Phòng trưng bày Apollo, nơi trưng bày một số bộ sưu tập trang sức hoàng gia Pháp. Sau khi đập vỡ cửa sổ, chúng được cho là đã lấy cắp "9 món đồ trang sức từ bộ sưu tập trang sức của Hoàng đế Napoleon và Hoàng hậu".

Bảo tàng Louvre từng nhiều lần bị trộm. Vụ việc nổi tiếng nhất là vào năm 1911, khi một công nhân lấy trộm bức tranh Mona Lisa. Bức tranh được tìm thấy 2 năm sau đó tại Florence (Ý), một sự kiện góp phần đưa bức chân dung của Leonardo da Vinci trở thành tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1983, hai bộ giáp thời Phục hưng đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre và phải gần 4 thập niên sau mới được tìm thấy.

Đây là nơi trưng bày nhiều kiệt tác nghệ thuật của thế giới, gồm bức tranh Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci. Bảo tàng Louvre là nơi lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực cổ vật, điêu khắc và hội họa của các nền văn minh Lưỡng Hà, Ai Cập và thế giới cổ điển đến các bậc thầy châu Âu. Có thời điểm, bảo tàng thu hút tới 30.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, theo AP.

