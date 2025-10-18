Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Tác phẩm mã hóa bí ẩn tại CIA được giải mã sau 35 năm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/10/2025 15:58 GMT+7

Trong 35 năm, các nhà mật mã học đã cố gắng giải mã bí mật ẩn trong tác phẩm điêu khắc bằng đồng đồ sộ được đặt tại trụ sở Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở bang Virginia.

Tác phẩm Kryptos của nhà điêu khắc Jim Sanborn được dựng năm 1990, gồm một bức tường có 4 đoạn văn mã hóa (từ K1 đến K4). Ba đoạn đầu đã được giải từ năm 1999, nhưng đoạn cuối cùng K4 vẫn là bí ẩn suốt 25 năm qua, theo The Telegraph ngày 17.10.

Tác phẩm mã hóa bí ẩn tại CIA được giải mã sau 35 năm- Ảnh 1.

Tác phẩm điêu khắc Kryptos của ông Jim Sanborn tại trụ sở CIA thuộc bang Virginia (Mỹ)

ẢNH: CIA

Gần đây, nhà báo kiêm chuyên gia giải mã nghiệp dư Jarett Kobek (sống tại bang California) đã tìm thấy lời giải nhờ sự giúp đỡ của người bạn Richard Byrne - sống gần Viện Smithsonian ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), với việc tìm ra một tập tài liệu giúp hé lộ nội dung thông điệp cuối cùng.

Đó là tập hồ sơ do nhà điêu khác Sanborn đã tặng cho Viện Smithsonian trước đó. Ông Byrne đã chụp ảnh nội dung của hồ sơ và gửi hình ảnh cho ông Kobek, theo The New York Times. Bên trong tập hồ sơ có một vài mẩu giấy được dán lại với nhau bằng băng dính, trên đó có ghi dòng chữ "đồng hồ Berlin" và "đông đông bắc". 

Lần theo những manh mối này, ông Byrne có thể giải mã được phần còn lại của mật mã 97 chữ cái. Điều thú vị là các manh mối này đã được nhà điêu khắc Sanborn đưa ra trong một bài viết trên The New York Times vào năm 2010 và 2014, nhưng không được ai phát hiện.

Tuy nhiên, việc giải mã thành công được cho là tin không vui với nhà điêu khắc Sanborn, bởi ông đang chuẩn bị bán đấu giá bản mã cuối cùng và hiện vật kèm theo (ước tính 500.000 USD) vào ngày 20.11, để chi trả viện phí điều trị bệnh ung thư.

Ông Sanborn (79 tuổi) cũng dự định dùng một phần số tiền này để tài trợ cho các chương trình dành cho người khuyết tật.

Nhưng chỉ vài tuần sau khi công bố cuộc đấu giá, ông Sanborn đã nhận được email từ ông Kobek và ông Byrne ngày 3.9, thông báo rằng họ đã giải được mật mã.

Khi biết tin, ông Sanborn yêu cầu Viện Smithsonian niêm phong hồ sơ đến năm 2075 và đề nghị 2 người giải mã ký thỏa thuận giữ bí mật để đổi lấy một phần tiền thu được từ cuộc đấu giá. Song, các chuyên gia giải mã đã từ chối thỏa thuận vì lo ngại vi phạm quy định gian lận đấu giá.

Ông Sanborn sau đó đã tìm đến nhà đấu giá để nhờ giúp đỡ. Nhà đấu giá đã tìm cách thuyết phục, và mặc dù hai nhà giải mã nghiệp dư đồng ý giữ bí mật, họ đã từ chối ký một thỏa thuận ràng buộc.

Khám phá thêm chủ đề

CIA mã hóa Kryptos Jim Sanborn Viện Smithsonian Mỹ
