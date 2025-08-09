Rộ tin ông Putin tặng huân chương cho quan chức CIA

Hãng truyền thông Mỹ CBS News ngày 8.8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Putin đã trao cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff Huân chương Lenin để nhờ chuyển tới bà Juliane Gallina.

Bà Gallina là mẹ của anh Michael Gloss, 21 tuổi, công dân Mỹ thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng Nga ở Ukraine năm 2024. Bà Gallina đang giữ chức Phó giám đốc phụ trách đổi mới kỹ thuật số của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moscow ngày 6.8 ẢNH: VĂN PHÒNG BÁO CHÍ TỔNG THỐNG NGA

Theo các nguồn tin, ông Putin đã trao huân chương này cho ông Witkoff khi đặc phái viên Mỹ đến Nga hôm 6.8 để trao đổi về tình hình xung đột Nga - Ukraine và kế hoạch cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng, CIA và ông Witkoff không trả lời yêu cầu bình luận. Điện Kremlin cũng chưa xác nhận thông tin từ CBS News.

Huân chương Lenin là phần thưởng cao quý có từ thời Liên Xô, được trao cho những người có đóng góp nổi bật cho Liên Xô và nước Nga hiện nay. Nó cũng từng được trao cho những điệp viên cấp cao.

Trong tuyên bố hồi tháng 4, CIA xác nhận về cái chết của anh Gloss, nhưng nhấn mạnh đây là chuyện riêng của gia đình và không liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Một nguồn tin cho biết anh Gloss chưa từng là thành viên CIA.

Hai nguồn thạo tin của CBS News cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Nga tuyển mộ Gloss, và Điện Kremlin dường như không biết về nhân thân của anh Gloss khi chuyện thi thể anh về Mỹ.

Trên mạng xã hội, anh Gloss thường đã có những bài đăng cho thấy anh đang ở thủ đô Moscow của Nga, cũng như công khai sự ủng hộ cho quân đội Nga. Cha của anh Gloss là ông Larry Gloss nói rằng mình và vợ không biết con trai đã ở Ukraine hay việc anh gia nhập quân đội Nga.