Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Vòng tay vàng 3.000 năm của pharaoh bị lấy trộm rồi đem nấu chảy

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/09/2025 10:56 GMT+7

Giới chức Ai Cập cho hay một chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi thuộc về Pharaoh Amenemope đã bị đánh cắp, sau đó bị đem đi nấu chảy.

Hãng AP ngày 22.9 đưa tin Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy xác nhận chiếc vòng tay đã bị đánh cắp tại bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo.

Ông Fathy nói rằng vụ việc xảy ra vào ngày 9.9, khi các nhân viên bảo tàng chuẩn bị hiện vật cho buổi triển lãm tại Ý thì phát hiện chiếc vòng đã mất. Ông chỉ trích các thủ tục an ninh lỏng lẻo tại bảo tàng và cho biết các công tố viên vẫn đang điều tra vụ việc.

Vòng tay vàng 3.000 năm của pharaoh bị lấy trộm, đem nấu chảy - Ảnh 1.

Chiếc vòng vàng của Pharaoh Amenemope có đính đá lưu ly, vừa bị lấy trộm khỏi bảo tàng ở Ai Cập

ẢNH: AP

Chiếc vòng thuộc về Pharaoh Amenemope, người trị vì Ai Cập khoảng 3.000 năm trước. Các nhà chức trách cho biết nó được lấy từ một phòng phục chế tại bảo tàng và sau đó đã qua tay nhiều người, trước khi bị nấu chảy. Bộ trưởng Fathy xác nhận trong phòng phục chế không có camera an ninh.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 nghi phạm, bao gồm một chuyên gia phục chế tại bảo tàng, người thú nhận đã tặng chiếc vòng cho một người quen là chủ cửa hàng bạc ở Cairo. Sau đó, chiếc vòng được bán cho chủ một xưởng vàng với giá khoảng 3.800 USD, rồi được đem bán tiếp cho một công nhân xưởng vàng khác với giá khoảng 4.000 USD, trước khi người công nhân này nấu chảy chiếc vòng để lấy vàng làm đồ trang sức khác.

Các nghi phạm đã nhận tội trong ngày 18.9 và số tiền kiếm được từ việc bán vòng tay trên đã bị thu giữ. Thẩm phán hôm 21.9 đã ra lệnh tạm giam thêm 15 ngày đối với chuyên gia phục chế và người quen để điều tra. Hai nghi phạm còn lại có thể tại ngoại nếu nộp tiền bảo lãnh khoảng 207 USD mỗi người.

Vòng tay vàng 3.000 năm của pharaoh bị lấy trộm, đem nấu chảy - Ảnh 2.

Bảo tàng Ai Cập ở thành phố Cairo, nơi chiếc vòng tay bị lấy mất

ẢNH: AP

Một số người bày tỏ sự tiếc nuối và bất bình trước việc hệ thống an ninh tại bảo tàng lỏng lẻo, khiến cổ vật có niên đại 3 thiên niên kỷ của đất nước mất đi như vậy.

Pharaoh Amenemope cai trị trong Vương triều thứ 21 của Ai Cập, ở khu vực thành phố cổ Tanis. Vào năm 1940, nhà khảo cổ người Pháp Pierre Montet đã phát hiện nghĩa trang hoàng gia Tanis, với hơn 2.500 cổ vật giá trị.

Tin liên quan

Phát hiện lăng mộ hoàng tử Ai Cập ẩn sau cánh cửa giả

Phát hiện lăng mộ hoàng tử Ai Cập ẩn sau cánh cửa giả

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi mộ thuộc về một hoàng tử Ai Cập cổ đại được giấu sau một cánh cửa giả khổng lồ tại nghĩa trang Saqqara ở Cairo.

Phát hiện lăng mộ của vị pharaoh Ai Cập bí ẩn có niên đại 3.600 năm

Khám phá thêm chủ đề

Pharaoh Ai Cập cổ vật vàng Pharaoh Amenemope Bảo tàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận