Vòng tay vàng 3.000 năm của pharaoh bị lấy trộm rồi đem nấu chảy

Hãng AP ngày 22.9 đưa tin Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy xác nhận chiếc vòng tay đã bị đánh cắp tại bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo.

Ông Fathy nói rằng vụ việc xảy ra vào ngày 9.9, khi các nhân viên bảo tàng chuẩn bị hiện vật cho buổi triển lãm tại Ý thì phát hiện chiếc vòng đã mất. Ông chỉ trích các thủ tục an ninh lỏng lẻo tại bảo tàng và cho biết các công tố viên vẫn đang điều tra vụ việc.

Chiếc vòng vàng của Pharaoh Amenemope có đính đá lưu ly, vừa bị lấy trộm khỏi bảo tàng ở Ai Cập ẢNH: AP

Chiếc vòng thuộc về Pharaoh Amenemope, người trị vì Ai Cập khoảng 3.000 năm trước. Các nhà chức trách cho biết nó được lấy từ một phòng phục chế tại bảo tàng và sau đó đã qua tay nhiều người, trước khi bị nấu chảy. Bộ trưởng Fathy xác nhận trong phòng phục chế không có camera an ninh.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 nghi phạm, bao gồm một chuyên gia phục chế tại bảo tàng, người thú nhận đã tặng chiếc vòng cho một người quen là chủ cửa hàng bạc ở Cairo. Sau đó, chiếc vòng được bán cho chủ một xưởng vàng với giá khoảng 3.800 USD, rồi được đem bán tiếp cho một công nhân xưởng vàng khác với giá khoảng 4.000 USD, trước khi người công nhân này nấu chảy chiếc vòng để lấy vàng làm đồ trang sức khác.

Các nghi phạm đã nhận tội trong ngày 18.9 và số tiền kiếm được từ việc bán vòng tay trên đã bị thu giữ. Thẩm phán hôm 21.9 đã ra lệnh tạm giam thêm 15 ngày đối với chuyên gia phục chế và người quen để điều tra. Hai nghi phạm còn lại có thể tại ngoại nếu nộp tiền bảo lãnh khoảng 207 USD mỗi người.

Bảo tàng Ai Cập ở thành phố Cairo, nơi chiếc vòng tay bị lấy mất ẢNH: AP

Một số người bày tỏ sự tiếc nuối và bất bình trước việc hệ thống an ninh tại bảo tàng lỏng lẻo, khiến cổ vật có niên đại 3 thiên niên kỷ của đất nước mất đi như vậy.

Pharaoh Amenemope cai trị trong Vương triều thứ 21 của Ai Cập, ở khu vực thành phố cổ Tanis. Vào năm 1940, nhà khảo cổ người Pháp Pierre Montet đã phát hiện nghĩa trang hoàng gia Tanis, với hơn 2.500 cổ vật giá trị.