Thời sự

Công an bắt nhanh nghi phạm cướp tiệm vàng ở trung tâm TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
02/12/2025 10:28 GMT+7

Chỉ sau 6 giờ nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM đã truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Ngày 2.12, thông tin từ Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM), đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Quốc Huy (47 tuổi), nghi phạm gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng trên đường Cô Giang.

Công an bắt nhanh kẻ cướp tiệm vàng ở trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Huy đã bị bắt

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 30.11, một người đàn ông mặc áo tím, đội nón kết, đến tiệm vàng K.Y trên đường Cô Giang.

Tại đây, người đàn ông yêu cầu xem 2 dây lắc vàng 18K có tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng. Trong lúc chị N.T.Y (chủ tiệm) đưa vàng cho xem, đối tượng giật 2 dây lắc vàng rồi bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, thượng tá Nguyễn Minh Tâm, Trưởng công an phường cùng trung tá Thân Thành Hải, Phó trưởng công an phường Cầu Ông Lãnh đã đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức truy xét đối tượng nghi vấn.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ ngày 30.11 (tức gần 6 giờ tiếp nhận tin báo) các trinh sát đã xác định và bắt giữ Nguyễn Quốc Huy, nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình, công an cũng thu hồi toàn bộ tang vật trong vụ án.

Vụ cướp tiệm vàng đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với kẻ cướp giật tại tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 ở xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
