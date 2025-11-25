Cướp tiệm vàng vì... đầu tư tiền ảo thua lỗ

Ngày 25.11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng khi người này đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Phước 3 (Đồng Tháp).

Nghi phạm cướp sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 23.11, tại một cơ sở kinh doanh vàng ở ấp Tân Phong (xã Châu Thành), một nam thanh niên giả vờ vào hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở trong quá trình giao dịch, người này bất ngờ giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 128 triệu đồng rồi leo lên xe máy bỏ chạy.

Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Từ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định nghi phạm cướp tiệm vàng là Nguyễn Trung Tín (25 tuổi, ở xã Ngọc Chúc, An Giang).

Đến chiều 24.11, lực lượng chức năng bắt giữ Tín tại một nhà trọ cho thuê theo tháng ở ấp 5, xã Tân Phước 3. Khám xét nhà trọ của Tín, công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng cùng các vật dụng, chứng từ liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Tín khai sau khi gây án vào tối 23.11, Tín chạy thẳng về phòng trọ lẩn trốn. Đến sáng 24.11, Tín thuê ô tô mang số nữ trang cướp được đến một cửa hàng ở xã Mỹ Lợi bán lại với giá 114 triệu đồng. Sau đó, Tín dùng tiền mua thêm một số nữ trang khác, phần còn lại dùng để chuộc xe máy cho vợ, mua tivi, tủ lạnh và nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục đầu tư tiền ảo, chơi game cờ bạc online.

Nghi phạm khai do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo và cờ bạc, phải đem xe của vợ đi cầm cố. Sau đó, Tín nảy sinh ý định cướp giật nhằm có tiền chuộc xe và tiếp tục đầu tư tiền ảo.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.