Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cướp tiệm vàng vì... đầu tư tiền ảo thua lỗ

Thanh Quân
Thanh Quân
25/11/2025 19:47 GMT+7

Đầu tư tiền ảo bị thua lỗ, một thanh niên ở An Giang đã cướp tiệm vàng ở xã Châu Thành (Đồng Tháp) để bán lấy tiền tiếp tục... đầu tư.

Ngày 25.11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ nghi phạm cướp tiệm vàng khi người này đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Phước 3 (Đồng Tháp).

Đi cướp tiệm vàng sau khi thua lỗ do đầu tư tiền ảo - Ảnh 1.

Nghi phạm cướp sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 23.11, tại một cơ sở kinh doanh vàng ở ấp Tân Phong (xã Châu Thành), một nam thanh niên giả vờ vào hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở trong quá trình giao dịch, người này bất ngờ giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 128 triệu đồng rồi leo lên xe máy bỏ chạy.

Đi cướp tiệm vàng sau khi thua lỗ do đầu tư tiền ảo - Ảnh 2.

Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Từ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định nghi phạm cướp tiệm vàng là Nguyễn Trung Tín (25 tuổi, ở xã Ngọc Chúc, An Giang).

Đến chiều 24.11, lực lượng chức năng bắt giữ Tín tại một nhà trọ cho thuê theo tháng ở ấp 5, xã Tân Phước 3. Khám xét nhà trọ của Tín, công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng cùng các vật dụng, chứng từ liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Tín khai sau khi gây án vào tối 23.11, Tín chạy thẳng về phòng trọ lẩn trốn. Đến sáng 24.11, Tín thuê ô tô mang số nữ trang cướp được đến một cửa hàng ở xã Mỹ Lợi bán lại với giá 114 triệu đồng. Sau đó, Tín dùng tiền mua thêm một số nữ trang khác, phần còn lại dùng để chuộc xe máy cho vợ, mua tivi, tủ lạnh và nạp tiền vào tài khoản để tiếp tục đầu tư tiền ảo, chơi game cờ bạc online.

Nghi phạm khai do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo và cờ bạc, phải đem xe của vợ đi cầm cố. Sau đó, Tín nảy sinh ý định cướp giật nhằm có tiền chuộc xe và tiếp tục đầu tư tiền ảo.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh ra đầu thú

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh ra đầu thú

Một nam thanh niên 24 tuổi bất ngờ xông vào tiệm vàng Bình Hương trên địa bàn phường Cửa Ông (Quảng Ninh), cướp một chiếc nhẫn vàng 3 chỉ, rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Cấp bách truy lùng nghi phạm trong đêm mưa, 'manh mối' từ chiếc xe

Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm lấy hơn 830 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Cướp Tiệm Vàng Cướp giật đồng tháp tiền ảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận