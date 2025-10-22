Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh ra đầu thú

Chiều 22.10, ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (Quảng Ninh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận.

Công an tiến hành điều tra vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Quảng Ninh ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, khi bà L.T.H. (49 tuổi, chủ tiệm vàng Bình Hương), đang giao dịch với khách hàng thì một nam thanh niên bất ngờ lao vào tiệm vàng, nhanh tay giật một chiếc nhẫn vàng 9999, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chiếc nhẫn bị cướp đi khắc ký hiệu "Bình Hương" có trọng lượng 3 chỉ vàng 999 và được định giá khoảng 45,5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Cửa Ông đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, rà soát hệ thống camera và khoanh vùng nghi phạm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, trú tại tổ 42, khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông).

Sau khi được các lực lượng chức năng vận động, Khánh đã đến trụ sở Công an phường Cửa Ông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Cửa Ông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.