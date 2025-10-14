Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đi nhờ xe rồi ra tay giết người, hiếp nạn nhân, cướp tài sản

Trần Hiếu
Trần Hiếu
14/10/2025 18:26 GMT+7

Nguyễn Như Tiến nhờ chị B. chở về nhà nhưng trên đường y đã giết người, hiếp dâm nạn nhân, cướp tài sản rồi bỏ trốn. Sau mấy ngày gây án, Tiến bị Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 14.10, Công an tỉnh Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Tiến (17 tuổi, ở tổ 1, xã Ia Grai, Gia Lai) về các hành vi giết người, hiếp dâmcướp tài sản.

Trước đó, sáng 7.10, chị R.M.B (23 tuổi, ở làng Del, xã Ia Krái, Gia Lai) chở con đi học bằng xe máy. Đến tối cùng ngày, gia đình vẫn không thấy chị B. về nhà, liên lạc qua điện thoại cũng không được nên đã tỏa đi tìm kiếm khắp nơi. Liên tục mấy ngày sau đó, người thân tìm kiếm chị B. khắp nơi nhưng không có kết quả.

Nhiều người thân của chị B. cho biết chị thường chở con đi học, đi làm rẫy và hiếm khi đi đâu xa mà không thông báo cho gia đình biết. Do vậy, người nhà đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Đến ngày 10.10, lực lượng công an đã phát hiện thi thể chị B. tại khu vực rẫy thuộc làng Mèo, xã Ia Krái (Gia Lai). Công tác truy tìm thủ phạm đã được triển khai khẩn trương.

Chiều 10.10, Phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Như Tiến khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án rúng động Gia Lai - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Như Tiến

ẢNH: CÔNG AN TỈNH GIA LAI CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận, trưa 7.10, Tiến đến nhà thờ ở xã Ia Krái và xin chị B. đi nhờ về nhà. Quá trình di chuyển, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản nên chở nạn nhân vào khu vực rẫy làng Mèo. Tại đây, Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực rồi hiếp dâm chị B., sau đó cướp xe máy cùng điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn. Trên đường đi, Tiến mang chiếc điện thoại cướp được bán với giá 150.000 đồng để đổ xăng và tiêu xài cho đến khi bị bắt giữ.

Vụ án giết người, hiếp nạn nhân, cướp tài sản gây rúng động dư luận bởi tính chất hung hãn và man rợ của hung thủ. 

