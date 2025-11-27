Khách tá hỏa vì tiệm vàng Kim Nguyên Bảo bất ngờ 'biến mất' đúng giờ hẹn giao vàng

Vừa qua, nhiều khách hàng phản ánh việc tiệm vàng Kim Nguyên Bảo (ở 343 Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, TP.HCM) bất ngờ đóng cửa mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Thanh Niên, ứng dụng và trang web của cơ sở này cũng đồng thời tê liệt, không thể truy cập. Nhiều người dân cho rằng tiệm vàng này "tê liệt" đúng thời điểm hẹn khách giao vàng sau khi họ đã thanh toán online, đồng thời không thể liên hệ với đại diện cơ sở.

Tiệm vàng Kim Nguyên Bảo bất ngờ đóng cửa khiến nhiều khách hàng hoang mang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Công an TP.HCM đã tiếp nhận tố giác, đang xác minh

Trước tình hình trên, nhiều người đã làm đơn gửi đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM để trình báo vụ việc.

Trả lời vấn đề này, Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận tin báo, tố giác của một số công dân về sự việc như báo chí đã phản ánh về tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đóng cửa. Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng tại các cơ sở kinh doanh được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, có trụ sở, địa điểm kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên việc mua bán vàng trực tiếp, hạn chế mua bán vàng qua hình thức online, khó kiểm chứng, từ đó hạn chế rủi ro có thể xảy ra.