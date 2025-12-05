Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giao công an xử lý dứt điểm nạn buôn bán hàng rong trong công viên nghìn tỉ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
05/12/2025 14:54 GMT+7

Ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh nạn hàng rong trong công viên Thùy Vân, UBND phường Vũng Tàu đã tổ chức kiểm tra thực địa và giao công an tăng cường lực lượng xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong tại đây.

Ngày 5.12, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đã giao Công an phường tăng cường lực lượng xử lý dứt điểm và không để tái diễn tình trạng buôn bán hàng rong tại công viên Thùy Vân.

Giao Công an xử lý dứt điểm nạn buôn bán hàng rong trong công viên nghìn tỉ - Ảnh 1.

Công an phường Vũng Tàu xử lý người bán hàng rong ở công viên nghìn tỉ đang trong giai đoạn hoàn thiện

ẢNH: UBND PHƯỜNG VŨNG TÀU

Theo ông Thuấn, hiện nay công viên Thùy Vân vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, chủ đầu tư và nhà thầu chưa bàn giao để đưa vào vận hành khai thác, nên về nguyên tắc sẽ không cho người dân vào công viên.

Tuy nhiên, do đây là công viên bãi biển nên việc mở cửa cho người dân, du khách tham quan là cần thiết. UBND phường đã giao Công an phường, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch tiếp tục tuyên truyền, thông tin để người dân và du khách biết.

Cũng theo ông Thuấn, ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh nạn hàng rong trong công viên nghìn tỉ, UBND phường đã tổ chức kiểm tra thực địa ngay và giao Công an phường tăng cường lực lượng xử lý dứt điểm và không để tái diễn tình trạng buôn bán hàng rong tại đây.

Giao Trưởng công an phường Vũng Tàu trực tiếp chỉ đạo và xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay, bảo kê việc buôn bán hàng rong tại công viên Thùy Vân.

UBND phường Vũng Tàu cũng giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch phường chủ động, tăng cường công tác tuần tra, khi phát hiện tình trạng buôn bán hàng rong, tình trạng chạy xe vào công viên, đậu xe trên lòng đường, vỉa hè, gây mất an ninh trật tự khu vực công viên Thùy Vân thì nhanh chóng phối hợp cùng Công an, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị kịp thời xử lý.

Như Thanh Niên phản ánh, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng trong chiến lược nâng tầm du lịch địa phương.

Tuy nhiên, hiện không gian công viên ven biển đã bị những người buôn bán hàng rong tràn vào chiếm dụng, gây ra cảnh nhếch nhác, mất trật tự, bức xúc cho người dân lẫn du khách.

Qua các ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tại khu vực công viên cho thấy hoạt động buôn bán tự phát diễn ra công khai. Những người bán hàng rong di chuyển bằng xe đạp len lỏi khắp lối đi, liên tục chèo kéo khách.

Kem ống, kẹo chỉ, bò bía, tàu hũ nóng… được bày bán ngay trong công viên, các trục đường nội bộ. Một số người còn bày biện ghế nhựa thành hàng dài, chiếm phần lớn lối đi bộ trong công viên, biến không gian công cộng thành "quán ăn" dã chiến.

Đáng chú ý, khu vực tháp Tam Thắng là điểm check-in nổi tiếng của Bãi Sau, hiện trở thành nơi tập trung hàng rong đông nhất.

Xe đạp chất đầy hàng hóa, tiếng rao và tiếng chèo kéo khách liên tục vang lên khiến nhiều du khách cảm thấy khó chịu. Không ít người tỏ ra thất vọng khi hình ảnh hỗn độn này xuất hiện ngay trong một dự án được đầu tư công phu, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của phố biển.

