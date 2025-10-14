Chiêm ngưỡng 'đại tiệc' ánh sáng ở tháp Tam Thắng Vũng Tàu

Tháp Tam Thắng nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân ở Bãi Sau Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, được UBND thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khởi công xây dựng từ tháng 10.2024.

Bãi Sau Vũng Tàu: Ở giữa là công viên, bên phải là biển, bên trái là đường Thùy Vân ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án bao gồm toàn bộ công viên công cộng và bãi biển dài 3,2 km được chia thành các không gian chức năng: khu vực công viên cây xanh; các không gian mở, quảng trường phục vụ lễ hội, tổ chức các sự kiện quy mô lớn; bố trí công trình điểm nhấn kết hợp một số không gian cộng đồng; các khu vực có chức năng công viên; các công trình dịch vụ tiện ích công viên.

Tháp Tam Thắng là điểm nổi bật của dự án. Mặt trước tháp là đường Lê Hồng Phong nối dài, mặt sau là biển ẢNH: NGUYỄN LONG

Điểm nổi bật của dự án phải kể đến là quảng trường Tam Thắng. Quảng trường này có tháp Tam Thắng, gồm 143 cột trụ cao từ 4,55 m đến 34,25 m, xếp theo cao độ hướng ra biển, gợi hình ảnh ba mũi thuyền vươn khơi. Đây cũng là biểu tượng gắn liền với 3 làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam của Vũng Tàu xưa.

Trụ cao nhất của tháp là 34,25 m ẢNH: NGUYỄN LONG

Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, bề mặt ốp gạch gốm mosaic tạo hiệu ứng lung linh khi kết hợp cùng hệ thống đèn LED đổi màu, khiến Tam Thắng lung linh, ảo diệu về đêm.

Phía trước tháp Tam Thắng là quảng trường và sân khấu nhạc nước, có khu đài phun nước cạn rộng gần 700 m², phía sau tháp này là mũi Vọng Cảnh cao 3,6 m. Từ đây, du khách có thể nhìn toàn cảnh biển Vũng Tàu. Nơi đây cũng là địa điểm để người dân, du khách đón bình minh.

Sân khấu nhạc nước đủ màu sắc ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, đầu tháng 9.2025 dự án đã đưa vào hoạt động, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Trước đó, cuối tháng 8.2025, quảng trường Tam Thắng cũng chính thức đưa vào sử dụng. Đến nay, đã có hàng trăm ngàn lượt người đến đây để chiêm ngưỡng "đại tiệc" ánh sáng, nhạc nước ở quảng trường này.

Tháp Tam Thắng về đêm ẢNH: NGUYỄN LONG

Quảng trường Tam Thắng do nhóm kiến trúc sư người Ý và cộng sự thực hiện, sau khi vượt qua nhiều ý tưởng trong cuộc thi tuyển chọn do Hội đồng kiến trúc thành phố Vũng Tàu (cũ) tổ chức.

Dưới đây là hình ảnh công viên Bãi Sau Vũng Tàu vào ban ngày và đêm được PV Báo Thanh Niên ghi lại, cho thấy tháp Tam Thắng như một "khu rừng ánh sáng" về đêm.

Công viên Bãi Sau, hướng từ mũi Nghinh Phong nhìn về khu du lịch Paradise ẢNH: NGUYỄN LONG

Công viên Bãi Sau, hướng nhìn từ khu du lịch Paradise về mũi Nghinh Phong về đêm ẢNH: NGUYỄN LONG

Cầu đi bộ trong công viên Bãi Sau ẢNH: NGUYỄN LONG

Khu vực vui chơi của trẻ em ẢNH: NGUYỄN LONG

Một góc công viên Bãi Sau, hướng nhìn từ biển vào đường Thùy Vân ẢNH: NGUYỄN LONG

Lối đi lót bằng đá trong công viên ẢNH: NGUYỄN LONG

Sân trượt patin, trượt ván gỗ nằm trong công viên thu hút nhiều người đến chơi ẢNH: NGUYỄN LONG

Tháp Tam Thắng nhìn từ trên cao, với 143 trụ cột ÃNH: NGUYỄN LONG

Người dân chụp ảnh gia đình dưới trụ cột tháp ẢNH: NGUYỄN LONG

Dưới đây là hình ảnh đầy màu sắc của tháp Tam Thắng về đêm:

Về đêm, tháp Tam Thắng như một "khu rừng ánh sáng" đầy sắc màu lung linh, huyền diệu ẢNH: NGUYỄN LONG



