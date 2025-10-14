Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chiêm ngưỡng 'đại tiệc' ánh sáng ở tháp Tam Thắng Vũng Tàu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
14/10/2025 04:30 GMT+7

Tháp Tam Thắng vào ban ngày nhìn nổi bật giữa Bãi Sau Vũng Tàu với màu trắng tinh khôi. Khi màn đêm xuống, tháp Tam Thắng lung linh, huyền diệu với đủ sắc màu.

Tháp Tam Thắng nằm trong dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân ở Bãi Sau Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỉ đồng, được UBND thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khởi công xây dựng từ tháng 10.2024.

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 1.

Bãi Sau Vũng Tàu: Ở giữa là công viên, bên phải là biển, bên trái là đường Thùy Vân

ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án bao gồm toàn bộ công viên công cộng và bãi biển dài 3,2 km được chia thành các không gian chức năng: khu vực công viên cây xanh; các không gian mở, quảng trường phục vụ lễ hội, tổ chức các sự kiện quy mô lớn; bố trí công trình điểm nhấn kết hợp một số không gian cộng đồng; các khu vực có chức năng công viên; các công trình dịch vụ tiện ích công viên.

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 2.

Tháp Tam Thắng là điểm nổi bật của dự án. Mặt trước tháp là đường Lê Hồng Phong nối dài, mặt sau là biển

ẢNH: NGUYỄN LONG

Điểm nổi bật của dự án phải kể đến là quảng trường Tam Thắng. Quảng trường này có tháp Tam Thắng, gồm 143 cột trụ cao từ 4,55 m đến 34,25 m, xếp theo cao độ hướng ra biển, gợi hình ảnh ba mũi thuyền vươn khơi. Đây cũng là biểu tượng gắn liền với 3 làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam của Vũng Tàu xưa.

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 3.

Trụ cao nhất của tháp là 34,25 m

ẢNH: NGUYỄN LONG

Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, bề mặt ốp gạch gốm mosaic tạo hiệu ứng lung linh khi kết hợp cùng hệ thống đèn LED đổi màu, khiến Tam Thắng lung linh, ảo diệu về đêm.

Phía trước tháp Tam Thắng là quảng trường và sân khấu nhạc nước, có khu đài phun nước cạn rộng gần 700 m², phía sau tháp này là mũi Vọng Cảnh cao 3,6 m. Từ đây, du khách có thể nhìn toàn cảnh biển Vũng Tàu. Nơi đây cũng là địa điểm để người dân, du khách đón bình minh.

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 4.

Sân khấu nhạc nước đủ màu sắc

ẢNH: NGUYỄN LONG

Sau gần 1 năm khởi công xây dựng, đầu tháng 9.2025 dự án đã đưa vào hoạt động, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Trước đó, cuối tháng 8.2025, quảng trường Tam Thắng cũng chính thức đưa vào sử dụng. Đến nay, đã có hàng trăm ngàn lượt người đến đây để chiêm ngưỡng "đại tiệc" ánh sáng, nhạc nước ở quảng trường này.

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 5.

Tháp Tam Thắng về đêm

ẢNH: NGUYỄN LONG

Quảng trường Tam Thắng do nhóm kiến trúc sư người Ý và cộng sự thực hiện, sau khi vượt qua nhiều ý tưởng trong cuộc thi tuyển chọn do Hội đồng kiến trúc thành phố Vũng Tàu (cũ) tổ chức.

Dưới đây là hình ảnh công viên Bãi Sau Vũng Tàu vào ban ngày và đêm được PV Báo Thanh Niên ghi lại, cho thấy tháp Tam Thắng như một "khu rừng ánh sáng" về đêm.

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 6.

Công viên Bãi Sau, hướng từ mũi Nghinh Phong nhìn về khu du lịch Paradise

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 7.

Công viên Bãi Sau, hướng nhìn từ khu du lịch Paradise về mũi Nghinh Phong về đêm

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 8.

Cầu đi bộ trong công viên Bãi Sau

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 9.

Khu vực vui chơi của trẻ em

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 10.

Một góc công viên Bãi Sau, hướng nhìn từ biển vào đường Thùy Vân

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 11.

Lối đi lót bằng đá trong công viên

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 12.
Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 13.
Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 14.
Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 15.

Sân trượt patin, trượt ván gỗ nằm trong công viên thu hút nhiều người đến chơi

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 16.

Tháp Tam Thắng nhìn từ trên cao, với 143 trụ cột

ÃNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 17.

Người dân chụp ảnh gia đình dưới trụ cột tháp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Dưới đây là hình ảnh đầy màu sắc của tháp Tam Thắng về đêm:

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 18.

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 19.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 20.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 21.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 22.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 23.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 24.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 25.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 26.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 27.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 28.

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 29.

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chiêm ngưỡng đại tiệc ánh sáng tháp Tam Thắng Vũng Tàu về đêm lung linh huyền diệu - Ảnh 30.

Về đêm, tháp Tam Thắng như một "khu rừng ánh sáng" đầy sắc màu lung linh, huyền diệu

ẢNH: NGUYỄN LONG


Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 1.200 tỉ đồng chỉnh trang trục đường Thùy Vân

Bà Rịa - Vũng Tàu: Hơn 1.200 tỉ đồng chỉnh trang trục đường Thùy Vân

Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Bãi Sau (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ mở ra tuyến đường đô thị ven biển kết nối các điểm du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của TP.Vũng Tàu.

Khám phá thêm chủ đề

Vũng Tàu công viên quảng trường Tam Thắng tháp Tam Thắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận