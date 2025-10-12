Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại chùa Linh Phong Thiền Uyển

Sáng 12.10, tăng ni, phật tử ở khắp nơi đứng dọc 2 bên đường Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu (TP.HCM), đoạn gần chùa Linh Phong Thiền Uyển để cung đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Gia đình bà Vũ Thị Vượng sinh sống gần chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) cho biết đã có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm từ sớm để tiễn đưa kim quan trưởng lão hòa thượng. Sau đó, gia đình bà di chuyển về chùa Linh Phong Thiền Uyển để đón kim quan ngài nhập tháp.
Phật tử Diệu Nhẫn (ở phường Vũng Tàu, TP.HCM) cho biết gia đình chị đã có mặt nhiều ngày ở chùa để chung tay dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo mọi thứ để sẵn sàng cung đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.
"Gia đình tôi cùng quê, gần nhà của cụ. Từ nhỏ tôi đã biết cụ. Sau này gia đình tôi vào Vũng Tàu sinh sống, biết cụ ở chùa nên đã đến đây thường xuyên đảnh lễ. Cụ là vị cao tăng đức độ", phật tử Diệu Nhẫn chia sẻ.
PV Thanh Niên có mặt tại chùa Linh Phong Thiền Uyển từ sáng sớm, ghi nhận những hình ảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, phật tử chuẩn bị đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Cung đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Linh Phong Thiền Uyển
ẢNH: NGUYỄN LONG
Tăng ni, phật tử có mặt tại chùa Linh Phong Thiền Uyển từ sáng sớm 12.10
ẢNH: NGUYỄN LONG
