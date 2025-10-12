Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại chùa Linh Phong Thiền Uyển

Nguyễn Long
12/10/2025 12:08 GMT+7

Từ sáng sớm 12.10, chính quyền địa phương phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức phân tuyến đường để cung đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh về chùa Linh Phong Thiền Uyển.

Sáng 12.10, tăng ni, phật tử ở khắp nơi đứng dọc 2 bên đường Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu (TP.HCM), đoạn gần chùa Linh Phong Thiền Uyển để cung đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 1.

Khu bảo tháp, nơi nhập kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

ẢNH: NGUYỄN LONG

Gia đình bà Vũ Thị Vượng sinh sống gần chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) cho biết đã có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm từ sớm để tiễn đưa kim quan trưởng lão hòa thượng. Sau đó, gia đình bà di chuyển về chùa Linh Phong Thiền Uyển để đón kim quan ngài nhập tháp.

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 2.

Các phật tử đứng hai bên đường cung đón kim quan trưởng lão hòa thượng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Phật tử Diệu Nhẫn (ở phường Vũng Tàu, TP.HCM) cho biết gia đình chị đã có mặt nhiều ngày ở chùa để chung tay dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo mọi thứ để sẵn sàng cung đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

"Gia đình tôi cùng quê, gần nhà của cụ. Từ nhỏ tôi đã biết cụ. Sau này gia đình tôi vào Vũng Tàu sinh sống, biết cụ ở chùa nên đã đến đây thường xuyên đảnh lễ. Cụ là vị cao tăng đức độ", phật tử Diệu Nhẫn chia sẻ.

PV Thanh Niên có mặt tại chùa Linh Phong Thiền Uyển từ sáng sớm, ghi nhận những hình ảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, phật tử chuẩn bị đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 3.

Bảng tiểu sử của trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh được đặt trang nghiêm ở chùa

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 4.

Khu vực nhập bảo tháp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 5.

Trang trí khu vực nhập bảo tháp đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 6.

Bảo tháp tại chùa Linh Phong Thiền Uyển - nơi trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh khai sơn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 7.

Cổng đón kim quan trưởng lão hòa thượng

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 8.

Đoàn xe đưa kim quan đức Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ chùa Vĩnh Nghiêm về chùa Linh Phong Thiền Uyển

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 9.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã cử hành lễ truy niệm đức Phó pháp chủ tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng nay 12.10 trước khi đưa kim quan trưởng lão hòa thượng về chùa Linh Phong Thiền Uyển

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 10.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 11.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 12.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 13.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 14.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 15.

Cung đón kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Linh Phong Thiền Uyển

ẢNH: NGUYỄN LONG

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 16.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 17.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 18.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 19.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp tại Vũng Tàu - Ảnh 20.

Tăng ni, phật tử có mặt tại chùa Linh Phong Thiền Uyển từ sáng sớm 12.10

ẢNH: NGUYỄN LONG


