Tiễn đưa kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh rời chùa Vĩnh Nghiêm

Sáng sớm nay 12.10, tức 21.8 năm Ất Tỵ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tăng ni đã cử hành lễ truy điệu trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đông đảo người dân, phật tử cũng có mặt từ sớm để tiễn đưa ngài về nơi an nghỉ cuối cùng tại Linh Phong Thiền Uyển (phường Vũng Tàu).

5 giờ sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ truy điệu (lễ truy niệm) trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cử hành lễ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự lễ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiễn đưa trưởng lão hòa thượng Phó pháp chủ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xúc động cử hành lễ truy niệm trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi, được tổ Thích Thanh Khánh ở tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội) thế độ. Ngài là bậc trưởng lão đồng thời với đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cố đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021). ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 8.10.2025 (tức ngày 17.8 năm Ất Tỵ), tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Ngài trụ thế 94 năm, 74 hạ lạp. ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết, số tiền cúng dường, phúng điếu trưởng lão hòa thượng sẽ dùng cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở miền Bắc và miền Trung theo tâm nguyện của ngài ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chư ni cùng trang nghiêm cử hành lễ truy điệu, tiễn đưa trưởng lão hòa thượng về nơi ngài từng trú xứ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong 5 ngày diễn ra lễ tang Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, nhiều đoàn phật tử của các chùa, đạo tràng cũng như người dân ở các nơi đã đến dâng hương kính viếng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam cung kính dự lễ, hộ niệm, tiễn đưa Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phật tử đến chùa Vĩnh Nghiêm cùng dự lễ truy điệu. Sự ra đi của trưởng lão hòa thượng là một tổn thất lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, tín đồ phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho xã hội ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Giáo hội, tăng ni, phật tử và người dân chắp tay tiễn đưa vị trưởng lão cả đời vì đạo pháp - dân tộc về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng là nơi ngài từng trú xứ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nghi lễ truy điệu và tiễn đưa trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra trang nghiêm, xúc động. ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong 5 ngày diễn ra tang lễ, Ban tổ chức lễ tang, sơn môn pháp phái, môn đồ pháp quyến đã cung đón Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm tưởng niệm.

Hơn 100 phái đoàn chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện, Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và các tỉnh thành, các ban chuyên môn trực thuộc, các tự viện trong và ngoài TP.HCM; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh thành; chư tăng ni, phật tử và các đơn vị đến viếng tang, gởi vòng hoa, điện thư phân ưu, cầu nguyện giác linh trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh cao đăng Phật quốc.

Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm - thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết, toàn bộ tiền phúng điếu của các phái đoàn, cá nhân trong lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được dùng vào việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.