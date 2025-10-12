Tiễn đưa kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh rời chùa Vĩnh Nghiêm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tăng ni cùng đông đảo người dân, phật tử có mặt ở chùa Vĩnh Nghiêm từ sáng sớm 12.10 tiễn đưa kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh.
Sáng sớm nay 12.10, tức 21.8 năm Ất Tỵ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tăng ni đã cử hành lễ truy điệu trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), đông đảo người dân, phật tử cũng có mặt từ sớm để tiễn đưa ngài về nơi an nghỉ cuối cùng tại Linh Phong Thiền Uyển (phường Vũng Tàu).
Trong 5 ngày diễn ra tang lễ, Ban tổ chức lễ tang, sơn môn pháp phái, môn đồ pháp quyến đã cung đón Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm tưởng niệm.
Hơn 100 phái đoàn chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện, Phân ban Ni giới Trung ương, TP.HCM; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và các tỉnh thành, các ban chuyên môn trực thuộc, các tự viện trong và ngoài TP.HCM; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, TP.HCM và các tỉnh thành; chư tăng ni, phật tử và các đơn vị đến viếng tang, gởi vòng hoa, điện thư phân ưu, cầu nguyện giác linh trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh cao đăng Phật quốc.
Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm - thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết, toàn bộ tiền phúng điếu của các phái đoàn, cá nhân trong lễ tang trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ được dùng vào việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.
