Kinh tế Doanh nghiệp

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Nguyễn Long
Nguyễn Long
12/10/2025 18:33 GMT+7

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã tới thăm và làm việc với chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3- KCN chuyên sâu duy nhất tại Việt Nam.

Chiều 12.10, đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: NGUYỄN LONG

Làm việc với đoàn đại biểu, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 giới thiệu: KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 là KCN chuyên sâu duy nhất, KCN kiểu mẫu, phát triển theo định hướng sinh thái cộng sinh công nghiệp, kinh tế tuần hoàn.

"KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được chính phủ phê duyệt thành lập vào tháng 9.2014. Sau hơn 10 năm, từ một vùng sình lầy ngập mặn, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng, dồn hết tâm huyết và nguồn lực để đầu tư phát triển từ vùng đất ít giá trị kinh tế trở thành KCN đồng bộ hiện đại với hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, với hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn A", bà Nhi nói.

Theo bà Nhi, hiện hệ thống điện, nước, viễn thông, khí gas thiên nhiên, khí gas công nghiệp ở KCN được kéo đến tận hàng rào các nhà máy, đáp ứng các nhu cầu khắt khe thu hút các tập đoàn đa quốc gia có giá trị vốn lớn và công nghệ hiện đại vào đầu tư.

Cho đến nay, KCN đã thu hút gần 6 tỉ USD vốn đầu tư. Đến năm 2027, khi các doanh nghiệp đang triển khai xin giấy phép đầu tư xong thì vốn vào KCN sẽ đạt hơn 7 tỉ USD. Tỷ suất đầu tư trên 1 ha đất công nghiệp cho thuê đạt 10 triệu USD.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3- Ảnh 2.

Đoàn đại biểu tìm hiểu tổng quan KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 qua sa bàn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã hoàn tất hồ sơ, nộp để xét duyệt, công nhận là KCN sinh thái đầu tiên trên cả nước.

"Các ngành nghề trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 phần lớn là công nghiệp nặng, công nghiệp hóa chất, nguyên vật liệu cơ bản. Do đó, để đạt được KCN sinh thái là thách thức rất lớn. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong việc tiên phong thúc đẩy mô hình công nghiệp sinh thái, hướng tới phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ và chính quyền thành phố cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước", bà Nhi nhấn mạnh.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM khẳng định xu hướng thu hút các doanh nghiệp lớn, cơ cấu đất đai ít của KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đáp ứng yêu cầu, đảm bảo sạch, xanh.

Phó chủ tịch Thường trực TP.HCM yêu cầu trong thời gian tới, phía công ty dù đã chọn lọc đầu tư, tiếp tục nghiên cứu, quan tâm đến định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế số của TP.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP.HCM tham quan KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM cùng đoàn đại biểu tham quan cảng Gemalink

ẢNH: CTV

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đã thăm và làm việc tại cảng Gemalink (phường Tân Phước, TP.HCM), là một trong những cảng nằm trong hệ sinh thái cảng - logistics thuộc Tập đoàn Gemadept nằm tại cụm cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Đây cũng là bến cảng duy nhất, đồng thời là một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 250.000 DWT tương đương 24.00 TEU. Năm 2024, Gemalink giai đoạn 1 đã tiếp nhận 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu TEUs.

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 có vị trí thuận lợi khi gần cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, các tổ hợp hóa dầu Long Sơn, Nhà máy sản xuất PP và Kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG của Hyosung, đặc biệt là rất gần với kho cảng hàng lỏng của PVgas và hệ thống kho cảng của khu Logistics Cái Mép Hạ.

Với lợi thế sẵn có, khu công nghiệp này là vùng hấp dẫn phát triển công nghiệp không chỉ thu hút các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu LNG/LPG mà còn có thể thu hút nhiều các ngành công nghiệp sản xuất nhựa, hóa chất, nguyên vật liệu cơ bản, các ngành sản xuất sau hóa dầu, các ngành sử dụng nguyên nhiên liệu là hàng lỏng.

Cũng với lợi thế này, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã phát triển Trung tâm chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ, trong đó có hệ sinh thái logistics toàn diện với Cảng cạn Phú Mỹ quy mô 38 ha gồm: 6 bến cảng hiện đại, depot và bãi container thông minh, kho ngoại quan, kho hóa chất…

Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp

Nhà đầu tư trong KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được hướng dẫn thủ tục chính quyền hai cấp

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 nhanh chóng nắm bắt và vận hành hiệu quả theo cơ chế chính quyền địa phương hai cấp, chiều nay (10.7), Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đã phối hợp cùng Ban quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND phường Tân Phước và UBND phường Tân Hải tổ chức Hội nghị "Triển khai một số hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp".

