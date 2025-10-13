Giải pickleball đấu giá cây vợt nhà vô địch Phúc Huỳnh, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Sau 2 ngày tổ chức, tối 12.10, tại phường Vũng Tàu (TP.HCM), giải pickleball ANAFA Hồ Tràm mở rộng tranh cúp Newtecons Sol E & C năm 2025, do diễn đàn ANAFA Hồ Tràm và Công ty CP DIC Xây Dựng số 2 tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức trao quà cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Giải đấu quy tụ 250 VĐV thi đấu với 3 nội dung: Đôi nam lãnh đạo, đôi nam - nữ 5.0 và đôi nam 4.5.

Tại giải đấu, ban tổ chức đã trao 20 suất quà (mỗi phần quà 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn phường Vũng Tàu; trao 20 triệu đồng tặng đèn chiếu sáng cho quân dân đặc khu Côn Đảo.

Ban tổ chức đã đấu giá cây vợt pickleball của Phúc Huỳnh - nhà vô địch PPA Tour Asia MB Vietnam Open 2025. Kết quả, cây vợt được đấu giá với số tiền 65 triệu đồng.

Cây vợt này được ông Vũ Văn Vinh, Phó tổng giám đốc ZOCKER mang đến giải đấu ANAFA Hồ Tràm mở rộng để đấu giá gây quỹ thiện nguyện.

Ông Phạm Bá Phúc, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn DIC, đại diện ban tổ chức phát biểu tại giải đấu ẢNH: NGUYỄN LONG

Đại diện ban tổ chức giải, ông Phạm Bá Phúc, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn DIC cho biết, giải đấu diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, với tinh thần phát triển bền vững - hội nhập - năng động.

"Giải đấu ANAFA Hồ Tràm mở rộng 2025 không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn hướng đến những giá trị nhân văn sâu sắc thông qua chuỗi hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa", ông Phúc chia sẻ.