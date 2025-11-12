Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Rác đại dương 'bao vây' công viên nghìn tỉ ở Bãi Sau Vũng Tàu

Nguyễn Long
12/11/2025 16:03 GMT+7

Mấy ngày qua, dọc biển Bãi Sau Vũng Tàu, rác đại dương ồ ạt trôi vào bờ, sức người gần như không dọn kịp.

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu (TP.HCM) được khởi công chỉnh trang xây dựng với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, đến nay đã đưa vào sử dụng, thu hút du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 1.

Xe cuốc đang gom rác

Phía sau công viên này là bãi biển Bãi Sau. Những ngày qua, bãi biển này có hàng chục ngàn tấn rác đại dương theo sóng biển trôi dạt vào bờ. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2025 rác đại dương "tấn công" biển Bãi Sau.

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 2.

Dù được gom nhiều ngày qua nhưng lượng rác vẫn còn trải dài ở bãi biển Bãi Sau Vũng Tàu

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, đến chiều 12.11, dọc Bãi Sau Vũng Tàu, từ mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu) đến khu du lịch Paradise (phường Tam Thắng) dài hơn 3 km, rác đại dương còn dày đặc dù lực lượng chức năng vẫn đang thu gom.

Rác đại dương chủ yếu là lục bình, cây gỗ, rác sinh hoạt, thùng xốp… bốc mùi hôi thối.

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 3.

Đủ loại rác trôi vào bãi biển

Chú Lê Văn Nam (65 tuổi, ở phường Vũng Tàu) cho biết, tùy theo tháng trong năm mà rác đại dương trôi dạt vào Bãi Trước hoặc Bãi Sau Vũng Tàu.

"Chưa có năm nào rác đại dương trôi vào biển Vũng Tàu nhiều như năm nay. Từ đầu năm đến nay, Bãi Trước và Bãi Sau có cả chục lượt rác đại dương trôi vào bờ. Không như những năm trước, rác chỉ trôi dạt vào bờ vài ngày là hết. Năm nay, có thời điểm rác liên tục trôi vào bờ hàng chục ngày liền", chú Nam cho hay.

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 4.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hàng trăm ngàn tấn rác đại dương trôi vào bờ biển Vũng Tàu

Một cán bộ phường Tam Thắng cho biết, từ sáng 10.11, rác xuất hiện ở Bãi Sau Vũng Tàu. Dù ngày nào lực lượng chức năng cũng thu gom nhưng rác theo sóng biển trôi vào bờ liên tục và dày đặc nên công tác thu gom trong ngày không thể hoàn thành.

Mỗi ngày, cả trăm nhân công cùng các xe cơ giới xuống bãi biển Bãi Sau để thu gom rác. Đến nay đã có hàng chục ngàn tấn rác đã được thu gom trong 3 ngày qua.

Hình ảnh rác ở bãi biển Bãi Sau Vũng Tàu:

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 5.

Một người gom rác cho biết: "Rác vào bờ 3 ngày qua. Ngày nào cũng gom, nhưng không xuể. Gom rác để bãi biển sạch mà đón khách đến"

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 6.

Phía sau công viên vừa được chỉnh trang hơn 1.000 tỉ đồng là... những bãi rác đại dương

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 7.

Một du khách nước ngoài chụp hình rác đại dương

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 8.

3 người khách đi từ bãi biển lên bờ, phải đi qua một bãi rác

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 9.

Một sân bóng chuyền bãi biển đang bị rác tấn công

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 10.

Từ các nhà cao tầng có thể nhìn thấy rác đại dương dày đặc dưới bãi biển

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 11.

Rác kéo dài hơn 3 km dọc biển Bãi Sau

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 12.

Một góc bãi biển được dọn sạch rác

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 13.

Du khách tắm biển có nhiều rác vào tháng 10.2025

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 14.

Một đứa trẻ nghịch cát, sau lưng là rác và nước biển

Rác đại dương tấn công Bãi Sau Vũng Tàu Sau công viên nghìn tỉ đồng - Ảnh 15.

Đống rác này đã được gom, phía xa là tháp Tam Thắng có vốn đầu tư hơn 150 tỉ đồng

Bãi Sau Vũng Tàu lại bị rác 'tấn công'

Bãi Sau Vũng Tàu lại bị rác 'tấn công'

Sau những cơn mưa lớn, Bãi Sau Vũng Tàu lại bị rác thải từ các cửa sông ở Đồng Nai, TP.HCM "tấn công" khiến bãi biển dày đặc rác.

