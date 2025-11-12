Rác đại dương 'bao vây' công viên nghìn tỉ ở Bãi Sau Vũng Tàu

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu (TP.HCM) được khởi công chỉnh trang xây dựng với vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, đến nay đã đưa vào sử dụng, thu hút du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Xe cuốc đang gom rác ẢNH: NGUYỄN LONG

Phía sau công viên này là bãi biển Bãi Sau. Những ngày qua, bãi biển này có hàng chục ngàn tấn rác đại dương theo sóng biển trôi dạt vào bờ. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên trong năm 2025 rác đại dương "tấn công" biển Bãi Sau.

Dù được gom nhiều ngày qua nhưng lượng rác vẫn còn trải dài ở bãi biển Bãi Sau Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, đến chiều 12.11, dọc Bãi Sau Vũng Tàu, từ mũi Nghinh Phong (phường Vũng Tàu) đến khu du lịch Paradise (phường Tam Thắng) dài hơn 3 km, rác đại dương còn dày đặc dù lực lượng chức năng vẫn đang thu gom.

Rác đại dương chủ yếu là lục bình, cây gỗ, rác sinh hoạt, thùng xốp… bốc mùi hôi thối.

Đủ loại rác trôi vào bãi biển ẢNH: NGUYỄN LONG

Chú Lê Văn Nam (65 tuổi, ở phường Vũng Tàu) cho biết, tùy theo tháng trong năm mà rác đại dương trôi dạt vào Bãi Trước hoặc Bãi Sau Vũng Tàu.

"Chưa có năm nào rác đại dương trôi vào biển Vũng Tàu nhiều như năm nay. Từ đầu năm đến nay, Bãi Trước và Bãi Sau có cả chục lượt rác đại dương trôi vào bờ. Không như những năm trước, rác chỉ trôi dạt vào bờ vài ngày là hết. Năm nay, có thời điểm rác liên tục trôi vào bờ hàng chục ngày liền", chú Nam cho hay.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hàng trăm ngàn tấn rác đại dương trôi vào bờ biển Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Một cán bộ phường Tam Thắng cho biết, từ sáng 10.11, rác xuất hiện ở Bãi Sau Vũng Tàu. Dù ngày nào lực lượng chức năng cũng thu gom nhưng rác theo sóng biển trôi vào bờ liên tục và dày đặc nên công tác thu gom trong ngày không thể hoàn thành.

Mỗi ngày, cả trăm nhân công cùng các xe cơ giới xuống bãi biển Bãi Sau để thu gom rác. Đến nay đã có hàng chục ngàn tấn rác đã được thu gom trong 3 ngày qua.

Hình ảnh rác ở bãi biển Bãi Sau Vũng Tàu:

Một người gom rác cho biết: "Rác vào bờ 3 ngày qua. Ngày nào cũng gom, nhưng không xuể. Gom rác để bãi biển sạch mà đón khách đến" ẢNH: NGUYỄN LONG

Phía sau công viên vừa được chỉnh trang hơn 1.000 tỉ đồng là... những bãi rác đại dương ẢNH: NGUYỄN LONG

Một du khách nước ngoài chụp hình rác đại dương ẢNH:NGUYỄN LONG

3 người khách đi từ bãi biển lên bờ, phải đi qua một bãi rác ẢNH:NGUYỄN LONG

Một sân bóng chuyền bãi biển đang bị rác tấn công ẢNH: NGUYỄN LONG

Từ các nhà cao tầng có thể nhìn thấy rác đại dương dày đặc dưới bãi biển ẢNH: NGUYỄN LONG

Rác kéo dài hơn 3 km dọc biển Bãi Sau ẢNH: NGUYỄN LONG

Một góc bãi biển được dọn sạch rác ẢNH: NGUYỄN LONG

Du khách tắm biển có nhiều rác vào tháng 10.2025 ẢNH: NGUYỄN LONG

Một đứa trẻ nghịch cát, sau lưng là rác và nước biển ẢNH: NGUYỄN LONG