Thời sự

Thi thể người đàn ông nổi bên bờ sông Sài Gòn, bụng có hình xăm thằn lằn

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/12/2025 18:20 GMT+7

Người dân qua khu vực cảng Phúc Long (phường Thủ Đức, TP.HCM) thì phát hiện thi thể người đàn ông nổi bên bờ sông Sài Gòn.

Chiều 6.12, Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thi thể một nam giới được phát hiện bên bờ sông Sài Gòn.

Thi thể người đàn ông nổi bên bờ sông Sài Gòn, bụng có hình xăm thằn lằn- Ảnh 1.

Phát hiện thi thể người đàn ông bên bờ sông Sài Gòn, bụng có hình xăm

ẢNH: CTV

Đầu giờ trưa nay, người dân qua khu vực sông Sài Gòn, đoạn cảng Phúc Long (đường số 1, phường Thủ Đức) thì nghe mùi hôi khó chịu. Qua kiểm tra, họ phát hiện thi thể người đàn ông nên kéo vào bờ và trình báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, công an ghi nhận nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Trên người nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay, quần dài, bụng có hình xăm 2 con thằn lằn, không mang theo giấy tờ tùy thân.

Hiện công an truy tìm nhân thân của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

TP.HCM: Phát hiện thi thể thiếu nữ 14 tuổi sau 2 ngày mất tích

TP.HCM: Phát hiện thi thể thiếu nữ 14 tuổi sau 2 ngày mất tích

Cơ quan chức năng TP.HCM vừa phát hiện, trục vớt thi thể thiếu nữ mất tích cách đây 2 ngày tại cầu Hóa An.

Thi thể sông Sài Gòn công an TP.HCM
Bình luận (0)

