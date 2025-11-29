Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đài Loan công bố Đại sứ du lịch trên du thuyền sông Sài Gòn

Phương Nam
Phương Nam
29/11/2025 10:01 GMT+7

Chiều 28.11 trên du thuyền sông Sài Gòn, Cục Du lịch Đài Loan công bố ca sĩ ISAAC làm Đại sứ Du lịch 2025, kỳ vọng truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt khám phá xứ Đài đa sắc màu.

Cục Du lịch Đài Loan (Taiwan Tourism Administration - TTA) tổ chức sự kiện ra mắt Đại sứ du lịch thường niên trên du thuyền Dosm Elite of Saigon Cruise dọc sông Sài Gòn, công bố ca sĩ - diễn viên ISAAC trở thành Đại sứ Du lịch Đài Loan năm 2025 vào chiều 28.11.

Với sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ và hình ảnh tích cực, chuyên nghiệp, ISAAC được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho du khách Việt Nam khám phá nhiều góc nhìn mới mẻ về du lịch Đài Loan, từ thiên nhiên, ẩm thực đến văn hóa bản địa.

Đài Loan công bố Đại sứ du lịch trên du thuyền sông Sài Gòn- Ảnh 1.

ISAAC được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Đài Loan

ẢNH: LÊ NAM

Ông Derek Chou, Giám đốc Văn phòng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP.HCM, cho biết ISAAC không chỉ là nghệ sĩ được yêu mến, chuyên nghiệp tại Việt Nam mà còn có mối liên hệ đặc biệt với Đài Loan. MV "Tôi đã quên thật rồi" là sản phẩm có lượng xem cao nhất trên kênh YouTube của ISAAC cũng được quay hoàn toàn tại Đài Loan.

Theo đại diện TTA, lượng khách Việt Nam đến Đài Loan đang tăng trưởng đều. Trong 9 tháng đầu năm 2025, lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan tăng 15%, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn thứ hai tại Đông Nam Á.

Cục Du lịch Đài Loan cho biết Việt Nam tiếp tục được xem là thị trường trọng điểm trong chiến lược quảng bá, nhằm thu hút thêm du khách tiếp cận hệ sinh thái điểm đến phong phú của Đài Loan.

Đài Loan công bố Đại sứ du lịch trên du thuyền sông Sài Gòn- Ảnh 2.

Video quảng bá du lịch Đài Loan mới do ISAAC tham gia phát sóng trực tiếp trên Sky 3000 - màn hình LED ven sông lớn nhất thế giới

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ tăng trưởng chiều đi, dòng khách Đài Loan đến Việt Nam cũng bứt phá mạnh mẽ. 10 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ. Trong đó, Đài Loan tiếp tục giữ vị trí thứ ba với khoảng 1 triệu lượt khách, sau Trung Quốc (4,3 triệu lượt) và Hàn Quốc (3,6 triệu lượt).

Các điểm đến quen thuộc với du khách Việt tại Đài Loan gồm Taipei 101, phố đi bộ Ximending, chợ đêm Shilin, Bảo tàng Cung điện Quốc gia. Các điểm Cửu Phần - Thập Phần với trải nghiệm thả đèn trời, công viên địa chất Yehliu với các khối đá tạo hình độc đáo cũng thường nằm trong hành trình khám phá.

Đài Loan công bố Đại sứ du lịch trên du thuyền sông Sài Gòn- Ảnh 3.

Khách Việt Nam check-in tại phố đi bộ Ximending, trước Quảng trường Red House (khu Ximen, Đài Bắc)

ẢNH: CTV

Ngoài ra, du khách còn yêu thích những vùng đất mang sắc thái riêng như đảo Hòa Bình (Keelung) yên bình, phố cổ Lộc Cảng đậm nét truyền thống, khu nghệ thuật Pier-2 (Cao Hùng) - trung tâm sáng tạo của giới trẻ, hay Đài Đông - không gian văn hóa đặc trưng của bộ tộc Bunun.

Khám phá thêm chủ đề

