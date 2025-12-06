Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bế mạc giải bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/12/2025 07:36 GMT+7

Kết thúc giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025, Cụm thi đua 3A giành cúp vô địch. Trong khi đó, Cụm thi đua 1 cũng xuất sắc về nhì với huy chương bạc.

Tối 5.12, Công an TP.HCM cho biết, giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Bế mạc Giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025 - Ảnh 1.

Thượng tá Điền Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Công tác chính trị (PX03) Công an TP.HCM (bên phải), phó trưởng Ban tổ chức giải có mặt tại trận chung kết

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bế mạc Giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025 - Ảnh 2.

Bế mạc giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, diễn ra trận chung kết giữa 2 đội Cụm thi đua 1 và Cụm thi đua 3A. Hai đội đã cống hiến một trận đấu kịch tính, giàu kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu chuyên nghiệp.

Kết thúc 90 phút giằng co, chiến thắng thuộc về Cụm thi đua 3A với tỉ số 3-0. Với kết quả này, Cụm thi đua 3A giành cúp vô địch. Trong khi đó, Cụm thi đua 1 như "chú ngựa ô" lần lượt vượt qua các cụm khác, để rồi xuất sắc về nhì với huy chương bạc.

Đội bóng Cụm thi đua 16 (cơ sở 1) và Cụm thi đua 21 (cơ sở 2) đồng hạng ba.

Ngay sau trận đấu, Ban tổ chức giải đã tổ chức lễ bế mạc, khép lại mùa giải sôi nổi kéo dài 3 tuần với sự tranh tài của 30 đội bóng đến từ các cụm thi đua.

Giải đấu thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết, cao thượng, thể hiện đúng khẩu hiệu "Khỏe để bảo vệ An ninh tổ quốc"

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Ban giám đốc Công an TP.HCM về công tác văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao trong lực lượng Công an TP.HCM năm 2025, đồng thời thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Thông tin (25.11.1945 - 25.11.2025), 74 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31.12.1951 – 31.12.2025) và 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (31.12.1951 – 31.12.2025), Công an TP.HCM đã tổ chức giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025.

Đến dự và chỉ đạo có thượng tá Điền Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Công tác chính trị (PX03) Công an TP.HCM, phó trưởng Ban tổ chức giải.

Đây là mùa giải có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các trận đấu thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết, cao thượng, thể hiện đúng khẩu hiệu "Khỏe để bảo vệ An ninh tổ quốc".

Tin liên quan

TP.HCM: Phường Bình Trưng khánh thành sân bóng đá sau nâng cấp, sửa chữa

TP.HCM: Phường Bình Trưng khánh thành sân bóng đá sau nâng cấp, sửa chữa

Sáng 29.8, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bình Trưng, TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa sân bóng đá Thủ Đức và chính thức đưa vào sử dụng.

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM bóng đá Vận động viên TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận