Bế mạc giải bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025

Tối 5.12, Công an TP.HCM cho biết, giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Thượng tá Điền Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Công tác chính trị (PX03) Công an TP.HCM (bên phải), phó trưởng Ban tổ chức giải có mặt tại trận chung kết ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Bế mạc giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025 ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, diễn ra trận chung kết giữa 2 đội Cụm thi đua 1 và Cụm thi đua 3A. Hai đội đã cống hiến một trận đấu kịch tính, giàu kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu chuyên nghiệp.

Kết thúc 90 phút giằng co, chiến thắng thuộc về Cụm thi đua 3A với tỉ số 3-0. Với kết quả này, Cụm thi đua 3A giành cúp vô địch. Trong khi đó, Cụm thi đua 1 như "chú ngựa ô" lần lượt vượt qua các cụm khác, để rồi xuất sắc về nhì với huy chương bạc.

Đội bóng Cụm thi đua 16 (cơ sở 1) và Cụm thi đua 21 (cơ sở 2) đồng hạng ba.

Ngay sau trận đấu, Ban tổ chức giải đã tổ chức lễ bế mạc, khép lại mùa giải sôi nổi kéo dài 3 tuần với sự tranh tài của 30 đội bóng đến từ các cụm thi đua.

Giải đấu thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết, cao thượng, thể hiện đúng khẩu hiệu "Khỏe để bảo vệ An ninh tổ quốc" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Ban giám đốc Công an TP.HCM về công tác văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao trong lực lượng Công an TP.HCM năm 2025, đồng thời thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Thông tin (25.11.1945 - 25.11.2025), 74 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31.12.1951 – 31.12.2025) và 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (31.12.1951 – 31.12.2025), Công an TP.HCM đã tổ chức giải vô địch bóng đá lực lượng Công an TP.HCM năm 2025.

Đến dự và chỉ đạo có thượng tá Điền Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Công tác chính trị (PX03) Công an TP.HCM, phó trưởng Ban tổ chức giải.

Đây là mùa giải có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các trận đấu thể hiện tinh thần quyết tâm, đoàn kết, cao thượng, thể hiện đúng khẩu hiệu "Khỏe để bảo vệ An ninh tổ quốc".