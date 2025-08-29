TP.HCM: Phường Bình Trưng khánh thành sân bóng đá sau nâng cấp, sửa chữa

Sân bóng đá Thủ Đức được khởi công xây dựng và khánh thành đưa vào hoạt động năm 2004, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo năng khiếu bóng đá trẻ cho khu vực và TP.HCM.

Đến ngày 25.4, sân bóng đá Thủ Đức được khởi công sửa chữa các hạng mục bị xuống cấp trong quá trình khai thác và đến nay đã chính thức hoàn thành tiếp tục đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa của người dân.

Ngày 29.8, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025), kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bình Trưng đã tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa sân bóng đá Thủ Đức và chính thức đưa vào sử dụng.

Sân bóng đá Thủ Đức chính thức đưa vào sử dụng sau thời gian sửa chữa ẢNH: PHẠM HỮU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng, cho biết công trình sân bóng Thủ Đức không chỉ mang ý nghĩa hoàn thiện về cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa – thể Thao mà còn là thông điệp về tinh thần khuyến khích lối sống lành mạnh, xây dựng môi trường văn hóa thể thao năng động, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, tinh thần cho thanh thiếu niên và cộng đồng. Đây cũng là nơi phát hiện, bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ, đóng góp cho phong trào thể thao địa phương và khu vực.

Ông Thanh cũng đề nghị Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa – Thể thao phường và các đơn vị liên quan lấy bóng đá làm cầu nối giao lưu hợp tác phát triển, dùng bóng đá quảng bá địa phương. Đồng thời ưu tiên sân cho tất cả các vận động viên bóng đá năng khiếu tập luyện, thi đấu, mở thêm nhiều lớp bóng đá phong trào, giúp các em thiếu nhi vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức khỏe...

Sân bóng đá Thủ Đức sau khi được sửa chữa ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó cần đăng cai tổ chức các giải bóng đá cấp thành phố, toàn quốc phục vụ nhu cầu giải trí cho người dân trên địa bàn 12 phường và các vùng lân cận; khai thác tối đa truyền thông, quảng bá hình ảnh, thu hút người dân tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe.

Khai thác hiệu quả các khung giờ trống, tổ chức các dịch vụ, sự kiện, thi đấu, quảng cáo… tạo việc làm cho người lao động, tạo nguồn thu phục vụ, phát triển đơn vị, hướng dần đến khả năng thành đơn vị sự nghiệp tự chủ kinh phí hoàn toàn.