TP.HCM: Án mạng trên đường 339, một người đàn ông tử vong

Tối 6.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên đường 339, phường Phước Long làm một người đàn ông tử vong. Theo nguồn tin, nạn nhân được xác định là ông N.N.M (41 tuổi, ở TP.HCM).

Hiện trường vụ án mạng trên đường 339, một người đàn ông tử vong ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, tại khu vực gần giao lộ đường 339 – Đỗ Xuân Hợp, người dân nghe tiếng hô hoán liền chạy ra kiểm tra. Khi đến nơi, mọi người phát hiện ông M. nằm bất động trên mặt đường. Hiện trường có nhiều vũng máu.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ tiếp cận ông M., rồi bất ngờ dùng vật nhọn tấn công. Hậu quả của vụ việc làm ông M. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, người này chạy đến chiếc xe dựng gần đó, nổ máy rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Theo nguồn tin, nghi phạm thường xuất hiện quanh khu vực đường 339 trong trang phục xe ôm công nghệ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tiến hành truy tìm nghi can.

Vụ án mạng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.