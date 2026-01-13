Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo xóa 51 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông

Trước thực trạng ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, năng lực điều hành đô thị, an ninh trật tự và hình ảnh của Hà Nội, chiều 13.1, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả rà soát, thống kê và đề xuất giải pháp giải quyết đối với 51 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp xem xét, đánh giá các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo báo cáo tại hội nghị, qua rà soát đã xác định trên địa bàn thành phố có 51 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, tập trung chủ yếu trong khu vực nội thành. Trong đó, có 16 điểm ùn tắc xuất phát từ rào chắn phục vụ thi công các công trình, dự án; 35 điểm ùn tắc do lưu lượng phương tiện vượt quá khả năng đáp ứng của hiện trạng hạ tầng giao thông hiện nay.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, giải quyết ùn tắc giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải thực hiện thường xuyên, không mang tính tình huống và không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng CSGT.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị thống nhất nhận thức, số liệu và danh mục các điểm ùn tắc để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện nghiêm túc kết quả phân loại nguyên nhân và các giải pháp đã được xác định, xử lý trúng nguyên nhân; có mốc thời gian, tiêu chí đánh giá hiệu quả; bảo đảm thực chất, không hình thức, không phong trào.

Cạnh đó, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu chuyển cách làm từ xử lý từng điểm sang tổ chức giao thông theo trục - tuyến - khu vực và tăng cường phân luồng từ xa, hạn chế ùn tắc dây chuyền.

Giám đốc Công an Hà Nội gợi mở việc ưu tiên triển khai các giải pháp nhanh, hiệu quả như: điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, tổ chức lại làn đường, kẻ lại vạch sơn… Đồng thời, Phòng CSGT cần chủ động nắm tình hình, tiến độ các công trình thi công rào chắn để kịp thời kiến nghị, đôn đốc thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt đường đúng tiến độ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giao Phòng CSGT xây dựng lộ trình cụ thể xử lý 51 điểm ùn tắc nêu trên, có mốc thời gian, đồng thời điều chỉnh phương án phù hợp thực tiễn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu, ngay sau hội nghị, các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung đã thống nhất, báo cáo đúng tiến độ; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

Công an Hà Nội cho hay, việc xử lý các điểm ùn tắc giao thông không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà là công tác lâu dài, thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, từng địa bàn.

Với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả", Công an Hà Nội khẳng định sẽ phối hợp chặt với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung nguồn lực nhằm giảm ùn tắc bền vững, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.