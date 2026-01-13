Công an Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Công an Hà Nội cho hay, ngày 14.1, phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng sẽ bắt đầu từ 5 giờ 30 - 11 giờ 30. Các ngày diễn ra đại hội (19 - 25.1) phân luồng từ 6 - 8 giờ 30, từ 10 giờ 30 - 12 giờ, từ 13 - 14 giờ và từ 16 - 19 giờ.

Trong thời gian phân luồng, Công an Hà Nội tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên hoạt động trên các tuyến: Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), đường Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng), Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ, Tràng Thi.

Đồng thời, hạn chế đối với xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên trên tuyến đường: Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Mễ Trì, Đại lộ Thăng Long.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với QL5A, từ 6 - 21 giờ các ngày diễn ra đại hội, Công an Hà Nội tạm cấm các loại xe có trọng tải cho phép từ 10 tấn trở lên lưu thông.

Hướng dẫn di chuyển trong thời gian phân luồng

Phương tiện từ các tỉnh, thành phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên…) đi phía tây (Phú Thọ, Thái Nguyên…) theo cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và QL5 đến địa phận Hà Nội rẽ phải lên đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, theo QL3 mới đi các tỉnh phía tây và ngược lại.

Phương tiện từ phía nam (Ninh Bình, Thanh Hóa…) đi phía đông (Hưng Yên, Hải Phòng), phía tây (Thái Nguyên, Phú Thọ…) và phía bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang…) theo cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến nút giao Đỗ Mười rẽ phải Đỗ Mười, Vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì, đường dẫn cao tốc Hà Nội, Hải Phòng đi các tỉnh phía đông hoặc cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, theo QL3 mới đi các tỉnh phía tây hoặc đi thẳng cao tốc Hà Nội, Bắc Giang đi các tỉnh phía bắc và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía nam (Nghệ An, Thanh Hóa…) đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu,…) theo tuyến đường Hồ Chí Minh - QL21A đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía nam (Ninh Bình, Thanh Hóa…) đi các tỉnh phía tây (Thái Nguyên, Phú Thọ,…) theo cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ đến Đỗ Mười - Ngọc Hồi hoặc từ QL1A rẽ Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Hoàng Tùng - đường gom Đại lộ Thăng Long - Tây Mỗ - Miêu Nha - Xuân Phương - Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - QL2 đi các tỉnh phía tây và ngược lại.

Các phương tiện từ Phú Thọ theo QL32, cao tốc Hà Nội, Hòa Bình, đường Làng Văn hóa về trung tâm thành phố chủ yếu theo tuyến Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu hoặc QL21 - QL6 - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi vào trung tâm thành phố và ngược lại, hạn chế di chuyển vào Đại lộ Thăng Long.

Công an Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông tự giác, chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.