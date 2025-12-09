Công an Hà Nội cảnh báo bẫy ‘chat sex’ trên mạng xã hội

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Telegram… xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng hình ảnh đại diện là hình phụ nữ trẻ, đẹp, ăn mặc khiêu gợi sau đó chủ động nhắn tin làm quen, gạ gẫm "chat sex". Nhiều nam giới tò mò, nhẹ dạ đã mắc bẫy và bị tội phạm đe dọa, tống tiền.

Tin nhắn đe dọa của các đối tượng ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Công an Hà Nội cho hay, quá trình "chat sex", các đối tượng sẽ quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó các đối tượng dùng những hình ảnh, video này để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền nếu không sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại.

Nhiều người do xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự đã chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan công an.

Từng là nạn nhân của nạn "chat sex" và mất gần 10 triệu đồng, anh T.B.T (30 tuổi, tạm trú TP.HCM), cho hay mình chưa lập gia đình, cô đơn nhiều năm nên thường vào mạng xã hội để giải trí sau ngày làm việc.

Quá trình lướt Facebook, anh T. làm quen với một tài khoản để hình gợi cảm. Sau vài ngày trò chuyện, anh T. nảy sinh tình cảm và tiến tới "chat sex". Song, vừa kết thúc cuộc gọi video, đối phương tiền trở mặt và quay ra đe dọa, tống tiền.

Theo anh T. ban đầu anh nhất định không chuyển tiền, dùng nhiều cách để thương thảo nhưng đối phương đe dọa, vào Facebook của anh T. lọc ra những người hay tương tác rồi gửi video cho một số người bạn anh T. Lúc này, anh T. mới lo sợ và chuyển cho đối tượng 5 triệu đồng theo yêu cầu.

Tưởng sự việc đã dừng lại nhưng đối tượng tiếp tục yêu cầu anh T. chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán lên mạng xã hội cho nhiều người biết hơn.

Sau nhiều ngày thương thảo, dùng mọi cách, anh T. chấp nhận chuyển nốt hơn 3 triệu đồng trong tài khoản cho đối tượng và nhắn: "Tôi hết tiền, đường cùng rồi. Còn đe dọa nữa tôi nhảy cầu tự tử". Sau đó anh T. mới được yên ổn.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội và tuyệt đối không tham gia các hội nhóm đồi truỵ, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ "chat sex".

Trường hợp bị đe dọa, yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên người dân cần đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.