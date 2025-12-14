Tình trạng kẹt xe, tắc đường diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Lưu lượng phương tiện di chuyển đông, trong khi hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cộng với nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhất là vào giờ cao điểm… khiến nhiều tuyến đường trung tâm tại TP.HCM, Hà Nội thường xuyên kẹt xe, ùn tắc giao thông. Xe máy xăng lưu thông trong tình trạng tắc đường, kẹt xe thường khiến động cơ sinh nhiệt nóng lên rất nhanh, cộng với những thói quen tưởng chừng vô hại của người lái… dễ làm xe máy nhanh phát sinh hư hỏng.

Xe máy xăng lưu thông trong tình trạng tắc đường, kẹt xe thường khiến động cơ sinh nhiệt nóng lên rất nhanh Ảnh: B.H

Thực tế, trong quá trình sử dụng xe máy lưu thông qua những đoạn đường ùn tắc, kẹt xe không khó để nhận thấy nhiều người lái xe máy xăng dù đường tắc, không di chuyển được vẫn vặn nhẹ rồi giữ tay ga. Một số khác lại thốc ga vụt lên rồi phanh gấp khi thấy chỗ trống… Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật về xe máy, thói quen này tưởng vô hại nhưng lại khiến xe nhanh xuống cấp đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người dùng. Việc giữ ga hay thốc ga tăng tốc rồi hãm phanh không chỉ khiến xe máy tiêu hao nhiên liệu, tạo ra khí thải nhiều hơn… mà còn ảnh hưởng đến các bộ phận như động cơ, hộp số.

Dưới đây là 3 thói quen của người dùng khiến xe máy xăng nhanh hỏng khi ùn tắc giao thông:

Giữ ga khi đứng yên

Thói quen này thường thấy ở những người dùng xe máy xăng, xe tay ga đời cũ vốn không được trang bị tính năng tạm dừng khởi động động cơ - Idling Stop. Phần lớn đều lo ngại xe bị hụt ga, tắt máy phải mất công khởi động lại. Tuy nhiên, theo anh Lê Văn Năm, kỹ thuật viên của một cửa hàng xe máy tại phường Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Với xe tay ga, khi người lái vặn nhẹ ga trong lúc dừng xe, ly hợp ly tâm có thể bắt nhẹ, tạo ma sát liên tục giữa bố và chuông côn dù xe không di chuyển. Hậu quả là bố côn nhanh mòn, chuông bị cháy hoặc xước, khiến xe bị "rung giật" khi xuất phát trở lại".

Với xe tay ga, khi người lái vặn nhẹ ga trong lúc dừng xe, ly hợp ly tâm có thể bắt nhẹ, tạo ma sát liên tục giữa bố và chuông côn dù xe không di chuyển Ảnh: B.H

Ngoài ra, khi xe đứng yên lâu, luồng gió làm mát hầu như không còn, trong khi động cơ vẫn duy trì vòng tua cao do bị giữ ga. Điều này dễ làm máy nóng lên nhanh, gây ảnh hưởng đến piston, xi-lanh và hệ thống làm mát. Bên cạnh đó, khi người lái vặn nhẹ ga, động cơ phải hoạt động ở vòng tua cao hơn mức không tải, khiến nhiên liệu bị đốt cháy nhiều hơn. Dù mỗi lần chỉ vài chục giây, nhưng nếu lặp lại hàng ngày, lượng tiêu hao nhiên liệu sẽ tăng đáng kể. Bên cạnh đó, khí thải và tiếng ồn cũng nhiều hơn, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến người xung quanh. Đặc biệt, thói quen giữ nhẹ tay ga khi lái xe máy đang dừng do kẹt xe còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bởi chỉ cần trượt tay hoặc nhả phanh nhẹ, xe có thể bất ngờ lao về phía trước, dễ gây va chạm với xe phía trước hoặc người đi bộ.

Liên tục rà phanh trong lúc di chuyển chậm

Thói quen rà phanh nhằm kiểm soát tốc độ khi di chuyển trong dòng xe đông đúc là tình trạng rất phổ biến. Tuy nhiên, việc ra phanh liên tục sẽ làm má phanh ma sát với đĩa hoặc tang trống, khiến hệ thống phanh nóng lên, nhanh mòn và mất độ bám. Đối với xe tay ga, tình trạng vừa giữ ga vừa rà phanh còn gây nhiều tác hại hơn. Động cơ và bộ truyền động phải làm việc chống lại lực cản từ phanh, khiến nồi xe nóng nhanh, máy bị ì và tiêu hao nhiên liệu.

Rà phanh liên tục làm má phanh bị chai, đĩa phanh có nguy cơ bị quá nhiệt Ảnh: C.T

"Rà phanh liên tục làm má phanh bị chai, đĩa phanh có nguy cơ bị quá nhiệt. Người dùng nên kiểm soát xe bằng cách nhả ga và chỉ sử dụng phanh khi thật sự cần thiết", anh Năm chia sẻ thêm.

Thốc ga tăng tốc rồi phanh gấp

Với tâm lý nóng vội muốn thoát ra khỏi dòng xe bị ách tắc, không người người lái xe máy thường có thói quen lái xe "điền vào chỗ trống". Tức trong lúc chen chúc trên đường, thường tranh thủ tăng tốc mạnh mỗi khi có khoảng trống phía trước rồi ngay lập tức phanh lại khi tiến gần xe phía trước. Điều này gây hại cho cả động cơ lẫn hệ thống phanh.

Việc thốc ga khiến động cơ chịu tải lớn đột ngột, làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu và mài mòn các chi tiết bên trong Ảnh: B.H

Việc thốc ga khiến động cơ chịu tải lớn đột ngột, làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu và mài mòn các chi tiết bên trong. Khi phanh gấp ngay sau đó, hệ thống phanh phải chịu nhiệt và lực ép lớn, dễ dẫn đến cháy má phanh, biến dạng đĩa hoặc giảm hiệu quả phanh. Ngoài việc gây hư hỏng, kiểu lái "giật cục" này còn làm xe mất ổn định và gia tăng nguy cơ va chạm trong không gian chật hẹp.