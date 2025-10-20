Đỗ xe kiểu 'chân trên chân dưới': Thói quen cần bỏ ngay của tài xế

Liên quan đến vấn đề đỗ xe, bên cạnh những lưu ý về địa điểm, quy định để tránh gây cản trở hoặc bị xử phạt, tài xế cũng cần quan tâm đến cách thức và địa hình tại khu vực đỗ xe để tránh những tác hại không đáng có. Trong đó, một thói quen nhiều người dùng ô tô Việt mắc phải là đỗ xe kiểu "chân trên chân dưới" hay còn gọi là kiểu "gác chân", "gác nửa chân" trên vỉa hè.

Đúng như tên gọi, kiểu đỗ xe này thường hay gặp trên những tuyến đường hẹp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng,… Do điều kiện "đất chật xe đông", việc tìm kiếm bãi đỗ xe hoặc các khu vực không gian trống rất khó khăn, nhiều người "đánh liều" đỗ xe ngay bên đường. Tuy nhiên, để gọn gàng và ít gây cản trở nhất cho các phương tiện khác, các chủ xe buộc phải đỗ xe "lưng chừng" một nửa thân xe trên vỉa hè còn một nửa nằm dưới lòng đường; hoặc đỗ sát lề đường nhưng một phần bánh xe bên trong phải gác lên vỉa hè.

Đỗ xe theo kiểu "chân trên chân dưới", thói quen của nhiều người dùng ô tô, nhất là tại các đô thị lớn ẢNH: MXH

Tất nhiên, nếu khu vực dừng đỗ không có quy định cấm, hành động đỗ xe hoàn toàn có thể chấp nhận và thông cảm được. Tuy nhiên, ở góc độ kỹ thuật, nhiều chuyên gia về ô tô cho rằng đây là thói quen không tốt, nếu duy trì và thực hiện liên tục, có thể gây ảnh hưởng xấu, gây hư hỏng với nhiều bộ phận của ô tô. Thậm chí, một vài trường hợp có thể dẫn đến nguy hiểm khi xe di chuyển.

Cụ thể, với kiểu đỗ xe "chân trên chân dưới", lốp xe chính là bộ phận đầu tiên chịu ảnh hưởng. Bởi lẽ, trong trường hợp ô tô bị nghiêng, sức nặng của xe sẽ không phân bổ đều trên 4 bánh, thay vào đó dồn nhiều về phía lốp ở bên thấp. Thậm chí, 2 lốp phía thấp cũng không thể tiếp xúc toàn bộ bề mặt với mặt đường, mà sức nặng ép bánh xe phải nghiêng về phía ngoài. Tình trạng này khiến bề mặt lốp dễ bị biến dạng mạnh.

Lốp xe là bộ phận bị ảnh hưởng nhất khi ô tô thường xuyên đỗ nghiêng trong thời gian dài ẢNH: MXH

Bên cạnh lốp xe, một số bộ phận khác cũng sẽ bị ảnh hưởng và hư hỏng nếu tài xế thực hiện đỗ xe kiểu "chân trên chân dưới" với tần suất liên tục và thời gian đỗ kéo dài. Có thể kể đến thước lái. Việc đỗ xe nghiêng lâu sẽ khiến chi tiết này dễ bị lệch, bị nhao lái.

Những hệ thống quan trọng hơn của ô tô như khung gầm, hệ thống treo dù được thiết kế chắc chắn, nhưng nếu đỗ xe nghiêng kiểu "chân trên chân dưới" xuyên suốt trong thời gian dài cũng không loại trừ khả năng bị tác động, làm giảm hiệu quả hoạt động.

Nếu bắt buộc phải đỗ "chân trên chân dưới" tại vỉa hè, tài xế thỉnh thoảng nên cho xe "vận động", hạn chế tác động xấu đến lốp và các bộ phận ẢNH: MXH

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho xe, tốt nhất tài xế nên "chịu khó" tìm chỗ đỗ bằng phẳng, hạn chế tối đa tình trạng đỗ "chân trên chân dưới". Trong trường hợp bất khả kháng, để hạn chế các tác hại của kiểu đỗ xe nói trên, tài xế nên hạn chế đỗ tại vị trí vỉa hè quá dốc, khiến độ nghiêng của xe cao.

Bên cạnh đó, không nên đỗ xe theo kiểu này quá lâu. Nếu không thường xuyên di chuyển, chủ xe thỉnh thoảng nên khởi động, di chuyển xe để các chi tiết được "vận động", thay đổi tư thế. Ngoài ra, với những chiếc ô tô thường xuyên đỗ xe kiểu "chân trên chân dưới", tài xế nên kiểm tra tình trạng lốp định kỳ và trước khi khởi hành để đảm bảo an toàn. Thỉnh thoảng cũng cần kiểm tra thêm các hệ thống treo hay khung gầm.