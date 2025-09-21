Những thói quen của người dùng làm giảm tuổi thọ xe máy dầu

Dù xe điện, xe lai xăng - điện (hybrid) hiện đang thu hút quan tâm từ phía khách hàng nhưng trong phân khúc SUV/crossover hạng D, xe bán tải... các phiên bản, mẫu xe sử dụng động cơ dầu vẫn được ưa chuộng. Thực tế này hoàn toàn có lý do, ít nhất là tại thị trường ô tô Việt Nam.

Người Việt ưa chuộng dòng SUV hạng D, xe bán tải dùng động cơ dầu do có nhiều ưu điểm ẢNH: CHÍ TÂM

Từ trước đến nay, xe máy dầu vốn được người dùng đánh giá cao vì khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe dùng động cơ xăng, giúp giảm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, đặc tính mô-men xoắn cao ngay từ dải vòng tua thấp giúp động cơ dầu phù hợp hơn trong việc chuyên chở, tải nặng hoặc thường xuyên di chuyển trên địa hình đèo, dốc. Đây đều là những yếu tố khiến người dùng ưa chuộng xe máy dầu, bất chấp xu hướng chuyển đổi sang xe xanh ngày diễn ra ngày càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, nhiều chủ xe vì thiếu kinh nghiệm hoặc chủ quan nên bỏ sót nhiều chi tiết trong việc chăm sóc, bảo dưỡng xe máy dầu. Điều này làm ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ, hiệu suất vận hành về lâu dài.

Không bảo dưỡng, thay thế lõi lọc nhiên liệu

Đối với loại động cơ này, lõi lọc nhiên liệu diesel đóng vai trò khá quan trọng trong việc loại bỏ tạp chất, tách nước lẫn trong dầu. Tuy nhiên, trong các đợt bảo dưỡng, người dùng thường cố tình bỏ qua bộ phận này để tiết kiệm chi phí.

Nhiều ngừoid fung xe máy dầu thường bỏ qua việc thay thế lõi lọc dầu mỗi khi bảo dưỡng ẢNH: CHÍ TÂM

Liên quan đến vấn đề này anh Huỳnh Thanh Phong, cố vấn dịch vụ một đại lý ô tô tại TP.HCM, chia sẻ: "Bộ phận này có nhiều chi tiết bên trong, đặc biệt là lớp màng tách nước lẫn trong dầu. Nhờ tính chất vật lý nước nặng hơn dầu, sau khi tách, nước lắng xuống đáy lọc và khi lượng nước quá nhiều, cảm biến sẽ cảnh báo để xả nước ra ngoài".

Một số loại lọc dầu đời cũ chưa trang bị cảm biến tách nước nên người dùng phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Nếu bỏ qua công đoạn này, nước lẫn trong nhiên liệu có thể gây hư hỏng kim phun, ảnh hưởng đến các chi tiết bên trong động cơ.

Ngoài ra, việc chậm thay thế lõi lọc nhiên liệu khiến cặn bẩn tích tụ ngày một nhiều, gây tắc nghẽn và làm giảm lưu lượng dầu phun vào buồng đốt. Nguy hiểm hơn, khi lõi lọc quá tải, các tạp chất có thể lọt qua và đi thẳng vào hệ thống kim phun. Đây là bộ phận quan trọng, làm việc ở áp suất cao để phun nhiên liệu thành sương mịn. Nếu bị bám cặn bẩn, chất lượng phun không đồng đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ, sinh hiện tượng rung giật, khói đen.

Theo anh Phong, chi phí thay kim phun khá cao, với một số dòng xe như Ford Everest, Ranger... theo tiêu chuẩn Euro 5 dao động từ 5,5 - 6,5 triệu mỗi chiếc, thay trọn bộ từ 22 - 26 triệu đồng. Vì vậy, việc thay lõi lọc nhiên liệu định kỳ rất quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo động cơ diesel vận hành ổn định.

Bỏ qua vệ sinh họng nạp

Đối với các dòng xe dùng động cơ diesel theo chuẩn Euro 5, sau khoảng 30.000 - 40.000 km vận hành đã có hiện tượng bị nghẹt hệ thống tuần hoàn khí thải vì đóng nhiều muội than, dẫn đến báo lỗi và giảm công suất động cơ. Nguyên nhân này một phần đến từ việc không dùng đúng loại dầu phù hợp và nhiên liệu nhiễm cặn bẩn.

Họng nạp đóng nhiều cặn bẩn, ảnh hưởng đến lưu lượng khí nạp ẢNH: CHÍ TÂM

Khi cặn bám nhiều, tiết diện họng nạp bị thu hẹp, làm giảm lượng không khí đi vào buồng đốt. Động cơ dầu vốn cần nhiều không khí để đạt áp suất nén, đốt cháy nhiên liệu hiệu quả. Nếu thiếu không khí, máy sẽ ì ạch, tăng tốc kém và tiêu hao nhiên liệu hơn.

Việc vệ sinh họng nạp định kỳ giúp loại bỏ lớp cặn bám, lưu thông dòng khí nạp, đảm bảo quá trình cháy diễn ra tối ưu. Nhiều chuyên gia khuyến nghị nên kiểm tra, vệ sinh họng nạp sau khoảng 30.000 km nếu thường xuyên vận hành trong điều kiện nhiều bụi bẩn, giao thông đông đúc.