54% người thất nghiệp ở TP.HCM từ 30 - 45 tuổi, vì sao khó tìm việc?

Chiều 16.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết số người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 1.1.2026 đến ngày 31.3.2026 là 32.988 người.

Trong số đó, lao động thất nghiệp trong độ tuổi 30 - 45 tuổi là 18.109 người, chiếm 54% (7.980 nam và 10.129 nữ).

Doanh nghiệp thiếu người, lao động trung niên vẫn thất nghiệp

Hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng và linh hoạt hơn trong tiêu chí tuyển dụng, nhằm thích ứng về nguồn lao động.

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, trên cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, khoảng hơn 52.600 người có nhu cầu tìm việc, doanh nghiệp cần tuyển 82.700 vị trí; phân bổ không đồng đều giữa các nhóm tuổi, trình độ và ngành nghề.

Nhìn chung, cơ cấu tuyển dụng theo độ tuổi cho thấy thị trường vẫn ưu tiên nhóm lao động dưới 40 tuổi, có khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc và môi trường sản xuất kinh doanh năng động, hiện đại...

Nhóm lao động trung niên chiếm tỷ lệ cao trong số người tìm việc chủ yếu là những người đã tích lũy kinh nghiệm, có xu hướng chuyển việc để cải thiện thu nhập hoặc môi trường làm việc.

Nhóm này thường chịu áp lực về gia đình, tài chính nên ưu tiên sự ổn định trong công việc, nhất là các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, chính sách phúc lợi ưu đãi.

Lao động thất nghiệp trong độ tuổi 30 - 45 tuổi là 18.109 người, chiếm 54% tổng số người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ẢNH: HÀ THƯƠNG

Giải pháp nào giúp lao động 30 - 45 tuổi không bị "bỏ lại phía sau"?

Để hỗ trợ lao động trung niên, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người lao động kết nối nhanh hơn.

Đồng thời, cơ quan này chủ động làm việc với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng cụ thể về số lượng, ngành nghề, mức lương và điều kiện làm việc, từ đó giới thiệu các vị trí phù hợp cho người lao động.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn chuyển đổi nghề cũng được đẩy mạnh, đặc biệt hướng đến những ngành nghề có thể tạo thu nhập nhanh như nấu ăn, pha chế, làm đẹp… Đây được xem là hướng đi giúp lao động trung niên thích nghi với bối cảnh thị trường thay đổi nhanh.

Ngoài ra, các chương trình đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề cũng được triển khai nhằm giúp người lao động cải thiện khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

Việc tăng cường liên kết giữa các trung tâm dịch vụ việc làm trong khu vực cũng góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho lao động TP.HCM và các tỉnh lân cận.