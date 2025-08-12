Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Đường 12 km, đầu tư 67 tỉ đồng, đã thu phí 24 năm vẫn chưa dừng hoạt động

Đỗ Trường
Đỗ Trường
12/08/2025 15:36 GMT+7

Trạm thu phí trên đường ĐT.747B và nhánh ĐT.747A thuộc phường Thái Hòa, TP.HCM (từ miễu ông Cù đến cầu ông Tiếp, giáp ranh Đồng Nai) có chiều dài hơn 12 km, thu phí từ năm 2001 đến nay vẫn chưa dừng hoạt động, khiến cử tri bức xúc.

Ngày 12.8, Công ty cổ phần lâm sản và xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) thông tin với PV Thanh Niên về thời hạn thu phí của 2 trạm: Trạm 1 (miễu ông Cù), Trạm 2 (cầu ông Tiếp) trên đường ĐT.743B và nhánh ĐT.747A, đoạn qua phường Tân Khánh, TP.HCM (phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ) là đến năm 2032 mới dừng hoạt động.

Mới đây, HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), cử tri đã đề nghị HĐND TP.HCM xem xét bỏ 2 trạm thu phí này vì thời hạn thu phí quá dài trong khi việc thông tin về số tiền đã thu hoàn vốn và tổng thu, thời hạn thu… không được công khai minh bạch cho người dân biết. trạm thu phí

Đi một đoạn cũng phải trả phí toàn tuyến

Đáng chú ý, cử tri TP.HCM cũng nêu vấn đề về tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông thường xuyên ở đoạn đường này nhất là vào giờ cao điểm và đặc biệt là phương thức thu phí bất hợp lý khi xe cộ qua lại một đoạn đường ngắn từ miễu ông Cù đến huyện lộ 401 hoặc qua cù lao Thạnh Hội… nhưng vẫn phải trả phí toàn tuyến.

- Ảnh 1.

Trạm thu phí trên đường ĐT.747B miễu ông Cù (Trạm 1)

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời PV Thanh Niên, lãnh đạo Công ty GINIMEX (chủ đầu tư BOT) cho biết tuyến đường này do Công ty đầu tư xây dựng với tổng kinh phí đã thực hiện trên 67,8 tỉ đồng, trong đó kinh phí xây dựng trên 51,1 tỉ đồng và kinh phí đầu tư thiết bị thu phí không dừng trên 16,7 tỉ đồng.

Theo hợp đồng BOT giữa GINIMEX với UBND tỉnh Bình Dương thực hiện từ năm 2001 đến 2025 có giá thu đối với xe ô tô dưới 16 chỗ ngồi và dưới 5 tấn là 10.000 đồng/lượt; xe ô tô trên 16 chỗ ngồi và trên 5 tấn có giá thu là 20.000 đồng/lượt (thu tiền tại Trạm 1, qua Trạm 2 không phải thanh toán).

Báo cáo mới nhất của GINIMEX cho thấy sơ bộ trong tháng 6.2025, lưu lượng xe ô tô có mức thu 10.000 đồng/lượt là 317.814 xe tương ứng với số tiền trên 3,17 tỉ đồng; xe ô tô có mức thu 20.000 đồng/lượt có lưu lượng là 88.374 xe tương ứng với số tiền trên 1,76 tỉ đồng. Tổng số tiền thu trong tháng 6.2025 khoảng trên 4,93 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Trạm thu phí số 2 nối tiếp Trạm 1, trên cùng tuyến đường 12 km nhưng đoạn này lại mang tên tuyến nhánh của đường ĐT.747A

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo GINIMEX cũng cho biết theo hợp đồng BOT kể trên thời hạn thu phí đến năm 2032 mới hết hạn. Như vậy, nếu tính trung bình như lưu lượng xe trong tháng 6.2025 thì mỗi năm 2 trạm BOT kể trên cũng thu gần 60 tỉ đồng, nếu kéo dài tiếp đến năm 2032 thì số tiền thu được sẽ lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Lãnh đạo GINIMEX cũng khẳng định số tiền thu được hằng tháng đều báo cáo cho Sở Giao thông - Vận tải Bình Dương nay là Sở Xây dựng TP.HCM.

Từ năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã mua lại một trạm thu phí trên đường ĐT.743 (đoạn qua phường An Phú, TP.HCM hiện nay) rồi "xóa sổ" trạm thu phí này để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

