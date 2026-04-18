Đồng Nai tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51

Việc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai chủ trì.
Công việc được tiến hành lúc 8 giờ ngày 18.4
ẢNH: LÊ LÂM
Công nhân đang phá dỡ các trụ bê tông 2 đầu trạm thu phí
Sau khi tháo dỡ các hạng mục gồm toàn bộ nhà trạm, mái che, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các công trình phụ trợ, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ vật tư, thiết bị cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, bảo quản
Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sau khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm T1, T2 (địa bàn Đồng Nai), T3 (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM).
Từ năm 2023, các trạm thu phí này bỏ hoang, gây mất an toàn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV cùng BVEC tháo dỡ
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các trạm thu phí này chưa thể tháo dỡ và tồn tại nhiều năm
Mãi đến đầu tháng 4.2026, chủ đầu tư mới đồng ý bàn giao toàn bộ hiện trạng các trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51 cho cơ quan chức năng để thực hiện tháo dỡ, đảm bảo an toàn giao thông. Đối với trạm thu phí T3, đầu tháng 2.2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tháo dỡ
Quốc lộ 51 là tuyến đường có mật độ xe lưu thông thuộc hàng nhiều nhất nước, lúc cao điểm lên tới gần 70.000 lượt xe/ngày đêm
Bình luận
(0)
Bình luận (0)