Đồng Nai tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51

Lê Lâm
18/04/2026 13:33 GMT+7

Ngày 18.4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 và dự kiến hoàn thành trong 1 tuần.

Việc tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai chủ trì.

Công việc được tiến hành lúc 8 giờ ngày 18.4

Công nhân đang phá dỡ các trụ bê tông 2 đầu trạm thu phí

Sau khi tháo dỡ các hạng mục gồm toàn bộ nhà trạm, mái che, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các công trình phụ trợ, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ vật tư, thiết bị cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý, bảo quản

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Sau khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm T1, T2 (địa bàn Đồng Nai), T3 (thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM).

Từ năm 2023, các trạm thu phí này bỏ hoang, gây mất an toàn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV cùng BVEC tháo dỡ

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các trạm thu phí này chưa thể tháo dỡ và tồn tại nhiều năm

Mãi đến đầu tháng 4.2026, chủ đầu tư mới đồng ý bàn giao toàn bộ hiện trạng các trạm thu phí T1, T2 trên quốc lộ 51 cho cơ quan chức năng để thực hiện tháo dỡ, đảm bảo an toàn giao thông. Đối với trạm thu phí T3, đầu tháng 2.2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng liên quan tháo dỡ

Quốc lộ 51 là tuyến đường có mật độ xe lưu thông thuộc hàng nhiều nhất nước, lúc cao điểm lên tới gần 70.000 lượt xe/ngày đêm

Đồng Nai: Sắp tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51

Chủ đầu tư đã thống nhất bàn giao trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 để tháo dỡ, đảm bảo an toàn giao thông.

