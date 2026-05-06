Cử tri TP.HCM đề nghị kiểm soát chặt chẽ rác thải từ pin xe điện

Sáng 6.5, Tổ đại biểu Quốc hội số 1 - TP.HCM gồm các đại biểu: Võ Văn Minh (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM), Vũ Huy Khánh (Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội), Nguyễn Thế Duy (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex) tiếp xúc với cử tri các phường Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú (TP.HCM).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đề nghị đại biểu và Quốc hội quan tâm đến các chính sách về đất đai, thuế, xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách bình ổn giá, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh trật tự…, và đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ rác thải từ pin xe điện, năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường.

Đại biểu Võ Văn Minh thông tin một số vấn đề cử tri quan tâm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về chính sách đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, cử tri các phường Thuận An, Thuận Giao và An Phú đề nghị các đại biểu thực hiện quyền giám sát và những cam kết của mình trước khi bầu cử để có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ về việc tháo gỡ các vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho người dân; giám sát việc thi công xây dựng các công trình trọng điểm (điển hình như đường Vành đai 3 - TP.HCM) làm ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất nông nghiệp của người dân lân cận các công trình.

Trong lĩnh vực liên quan đến thuế, cử tri các phường An Phú, Thuận An đề nghị có chính sách hỗ trợ người dân, đặc biệt là người dân nghèo không có điều kiện tiếp cận công nghệ khi thực hiện khai báo, báo cáo thuế và hỗ trợ thuế đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ…

Về lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo, cử tri các phường đề nghị các đại biểu Quốc hội giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương.

Cử tri phường Thuận An nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cử tri Trương Thanh Hòa (phường Thuận An, TP.HCM) tâm tư: "Tôi có cơ sở kinh doanh ở phường Thuận Giao, phát sinh khiếu nại tố cáo hơn 20 năm nay vẫn chưa được giải quyết. Tôi đã làm đơn đến nhiều cơ quan từ Trung ương đến địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Gần đây chúng tôi còn bị tạt sơn, đập phá đồ đạc… nhưng cũng chưa được xử lý".

Liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, cử tri Trần Văn Viễn (phường Thuận An) cho rằng: "Những ưu điểm của việc phát triển xe điện, sử dụng năng lượng xanh là cần thiết và đã thấy rõ. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn nhận và thừa nhận là trong 5 - 10 năm tới sẽ có một lượng pin rác thải bị thải ra môi trường. Trong khi đó, hiện nay chúng ta chưa có nhà máy xử lý, tái chế. Vì vậy, tôi đề nghị Quốc hội phải giám sát chặt chẽ các loại rác thải từ pin xe điện này".

Đại biểu Võ Văn Minh chia sẻ với cử tri phường Thuận An ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Quốc hội quan tâm đến các chính sách nhà ở xã hội, khám chữa bệnh, bình ổn giá vật tư nông nghiệp, giá hàng tiêu dùng… để đảm bảo ổn định đời sống của người dân.

TP.HCM đang tháo gỡ nhiều lĩnh vực còn tồn tại, vướng mắc

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri tại địa phương TP.HCM, đại biểu Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM) đã đề nghị lãnh đạo các phường, sở, ngành trả lời trực tiếp cho người dân.

Ông Võ Văn Minh nói: "Hiện nay, thành phố chúng ta đang tháo gỡ rất nhiều các lĩnh vực còn tồn tại, vướng mắc. Đồng thời cũng dồn lực để làm, thực hiện những công trình trọng điểm vì sự phát triển của thành phố như dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, đường sắt TP.HCM - Long Thành, các dự án kết nối giao thông…".

Đại biểu Nguyễn Thế Duy thông tin về nhà ở xã hội của Tập đoàn Becamex ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thế Duy thông tin đến cử tri về những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu dân cư VietSing (phường Thuận Giao) và việc phát triển nhà ở xã hội của Tập đoàn Becamex.

Đại biểu Vũ Huy Khánh thông tin đến cử tri về kiểm soát rác thải từ pin xe điện ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về kiểm soát rác thải từ pin xe điện, đại biểu Vũ Huy Khánh thông tin: "Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành cũng đã nhận thấy nguy cơ của rác thải nguy hại, rác thải có chất phóng xạ… Từ năm 2025, Quốc hội đã ban hành nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Xanh hóa là tất yếu, nhưng hệ lụy cũng phải kiểm soát nghiêm ngặt".