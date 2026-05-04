Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TP.HCM cần luật Đô thị đặc biệt để bứt phá

Ngày 4.5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Tổ đại biểu Quốc hội số 12 gồm các đại biểu: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; trung tướng Dương Văn Thăng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Cử tri quan tâm nhiều đến vấn đề an sinh xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng vùng ven

Tại hội nghị, các cử tri của 11 xã đã gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu. Các ý kiến cử tri tập trung vào những vấn đề sát sườn ở cơ sở như an sinh xã hội, việc làm, y tế, giá cả sinh hoạt, đất đai, quy hoạch, hạ tầng giao thông và tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri Lê Văn Giang (xã Hóc Môn) cho biết, thời gian qua địa phương đã có nhiều chính sách chăm lo cho các trường hợp khó khăn, yếu thế.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều lao động tự do, người lớn tuổi không có lương hưu, người làm việc không ổn định gặp khó khăn khi ốm đau, mất việc.

Một số trường hợp thuộc diện khó khăn tuy tiếp cận được nguồn hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ còn thấp, chưa đáp ứng chi phí sinh hoạt thực tế.

Theo đó, cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tiêu chí thụ hưởng chính sách an sinh theo hướng linh hoạt hơn, sát với thực tế đô thị vùng ven như Hóc Môn; đồng thời nghiên cứu tăng mức hỗ trợ để người dân bảo đảm mức sống tối thiểu.

Cử tri Giang cũng phản ánh người dân đang chịu áp lực lớn khi giá xăng dầu, điện, nước, thực phẩm và các chi phí sinh hoạt tăng, trong khi thu nhập của công nhân, lao động phổ thông chưa tăng tương xứng.

Cử tri kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, có giải pháp kiềm chế tăng giá, hỗ trợ trực tiếp cho người thu nhập thấp; đồng thời nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở, giảm tải tuyến trên và mở rộng đào tạo nghề ngắn hạn, thiết thực để tạo việc làm ổn định cho người dân.

Trong khi đó, cử tri Lâm Tiến Dũng, xã Phú Hòa Đông, cho rằng TP.HCM đang đối mặt với nhiều áp lực về hạ tầng giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, dân số đông và quy hoạch chưa đồng bộ. Cử tri kiến nghị Quốc hội nghiên cứu ban hành luật Đô thị đặc biệt, tạo khung pháp lý ổn định, lâu dài cho TP.HCM trong phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực và giải quyết căn cơ các vấn đề đô thị.

Cũng tại xã Phú Hòa Đông, cử tri Nguyễn Thái Hùng bày tỏ thống nhất với định hướng lấy người dân làm trung tâm trong chiến lược phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị từ cơ sở.

Theo cử tri, sau sắp xếp, MTTQ cấp xã chỉ được giao khoảng 8 - 10 biên chế, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Việc kết thúc lực lượng không chuyên trách, trong đó có nhiều người đã công tác 5 - 20 năm, có thể làm giảm nguồn lực có kinh nghiệm, uy tín và khả năng vận động quần chúng.

Cử tri kiến nghị đánh giá toàn diện tác động của việc này, có cơ chế chuyển tiếp hợp lý, bổ sung nguồn lực phù hợp và nghiên cứu bố trí cấp phó chuyên trách cho MTTQ, các đoàn thể cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TP.HCM cần cơ chế đặc biệt

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu 16 ý kiến với khoảng 50 vấn đề, tập trung vào đất đai, quy hoạch, an sinh xã hội, y tế, việc làm, giáo dục, an toàn thực phẩm và hoạt động của chính quyền cơ sở.



Ghi nhận các ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, sau buổi tiếp xúc, những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã phải được địa phương triển khai; vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố cần được trả lời rõ: việc gì đã làm, đang làm, sắp làm hoặc chưa làm và lý do vì sao.

Đánh giá về sự phát triển của TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội cho biết thành phố đang có nhiều tín hiệu tích cực. Theo Chủ tịch Quốc hội, TP.HCM đã đổi mới mạnh mẽ trong quản trị, điều hành, khai thác các cơ chế chính sách đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 188, Nghị quyết 222 và Nghị quyết 260.

Nhiều chính sách mới được người dân đón nhận như hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi, học sinh; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên hộ nghèo, cận nghèo; thí điểm miễn phí xe buýt cho người dân.

"Đối với những chính sách thành phố có nhiều đổi mới tư duy và thí điểm đi đầu, Trung ương hết sức vui mừng, phấn khởi trước những việc thành phố xung phong đi tắt đón đầu để thực hiện", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo ông Mẫn, nếu TP.HCM có luật Đô thị đặc biệt, cơ chế này sẽ tương tự như luật Thủ đô sửa đổi, qua đó tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để thành phố phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Về an sinh xã hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận kiến nghị của cử tri liên quan đến lao động tự do, người thu nhập thấp, người cao tuổi không có lương hưu. Ông cho rằng Chính phủ cần rà soát, điều chỉnh hệ thống an sinh xã hội sát hơn với đặc thù đô thị lớn.

Ông cũng nhắc đến các chính sách lớn đang được triển khai như miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT, xây dựng điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và lộ trình để mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, ngày 29.4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Theo ông Mẫn, Chính phủ đang tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương. Tinh thần là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Từ thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng sau một năm triển khai vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, mô hình này đã góp phần quan trọng trong chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%, cao nhất từ trước đến nay.

Ông đề nghị chính quyền cơ sở phải đi sâu vào dữ liệu, chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý địa bàn, thay vì chỉ dựa vào cách làm thủ công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn TP.HCM quan tâm nhiều hơn đến Hóc Môn, Củ Chi - vùng căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong giai đoạn xây dựng, phát triển hiện nay.

Theo ông, những dự án lớn, có tính động lực cần được nghiên cứu đầu tư cho khu vực này, trong đó có các dự án ven sông Sài Gòn, phát triển du lịch và không gian đô thị mới.