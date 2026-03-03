Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Ngày hội bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu, không tận thu

Thúy Liễu
Thúy Liễu
03/03/2026 17:18 GMT+7

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã giải đáp nhiều vấn đề 'nóng' được cử tri đặt ra, từ ô nhiễm môi trường, gánh nặng y tế - giáo dục đến quy hoạch treo và chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Giải quyết dứt điểm rác thải, bảo vệ môi trường sống

Mở đầu buổi tiếp xúc, cử tri Ngô Thị Cưng (ở xã Tân An Hội) bày tỏ sự lo lắng về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Tây Bắc (khu vực giáp ranh xã Thái Mỹ và Tân An Hội). Bà kiến nghị các đại biểu nếu trúng cử cần quyết liệt đeo bám, giám sát các dự án chống ngập và xử lý môi trường để bảo đảm sức khỏe cho thế hệ tương lai.

Lắng nghe và chia sẻ với bức xúc của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, vấn đề xử lý rác thải, chất thải rắn đang là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Ông cho biết TP.HCM đã đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rác thải được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới phải đạt trên 90%.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu - Ảnh 1.

Chiều 3.3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri xã Tân An Hội và xã Củ Chi

ẢNH: THÚY LIỄU

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước vào các nhà máy xử lý rác công nghệ cao, ý thức phân loại rác tại nguồn và giữ gìn vệ sinh chung của người dân đóng vai trò mang tính quyết định để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Về ý kiến áp lực gánh nặng chi phí y tế và giáo dục khiến nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay e ngại sinh con hoặc sinh con thứ hai, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Trung ương đang ráo riết hoàn thiện các cơ chế, chính sách đầu tư mạnh mẽ cho 2 lĩnh vực then chốt này. Điểm sáng đáng chú ý là Quốc hội đã ban hành sửa đổi các quy định pháp luật theo hướng miễn học phí hoàn toàn cho cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT ngay trong năm học 2025 - 2026.

Về y tế, luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đã cho phép thông tuyến toàn quốc, giúp người dân đi khám chữa bệnh thuận lợi mà không bị rào cản bởi địa giới hành chính. Đặc biệt, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần, tiến tới lập sổ sức khỏe điện tử tập trung, đồng thời nâng cao năng lực cho y tế dự phòng và y tế cơ sở.

"Chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu, tuyệt đối không tận thu"

Tại điểm cầu xã Củ Chi, cử tri Nguyễn Hồng Tân kiến nghị Quốc hội cần xem xét lại các dự án đã thu hồi đất từ lâu nhưng chậm triển khai. Ông cũng đề xuất linh hoạt trong quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần bán đất diện tích nhỏ để trang trải chi phí chữa bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình với ý kiến này và yêu cầu TP.HCM phải rà soát lại tính khả thi của các quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến cử tri

ẢNH: THÚY LIỄU

"Cái gì quá thời hạn thì phải xóa. Không thể để dự án treo, quy hoạch treo, công trình treo gây khổ cho người dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát tối cao đối với các dự án sử dụng đất.

Đại diện cho các hộ kinh doanh cá thể, cử tri Nguyễn Thị Hồng (ở xã Củ Chi) phản ánh tình trạng mức thuế khoán và các loại phí hiện nay đôi khi chưa sát thực tế, khiến nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn, thậm chí phải đóng cửa.

Ghi nhận vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội khẳng định tinh thần xuyên suốt của chính sách thuế là "phải nuôi dưỡng nguồn thu, tuyệt đối không tận thu". Ông giải thích: "Chăm sóc nguồn thu năm nay thì mới có nguồn thu cho các năm sau. Thấy người ta bán đắt mà thu thuế cao quá khiến họ ngừng kinh doanh thì lấy đâu ra nguồn thu".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành thuế thành phố cần đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, đảm bảo chính sách thuế thực sự là động lực phát triển kinh tế tư nhân chứ không trở thành rào cản.

