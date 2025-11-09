Thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh cần hợp lý

Như Thanh Niên vừa đề cập, trong báo cáo thẩm tra về dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi, Ủy ban Kinh tế và tài chính Quốc hội cho rằng việc chuyển từ cơ chế khoán sang áp dụng kê khai doanh thu theo hóa đơn sẽ thay đổi lớn doanh thu của các hộ và cá nhân kinh doanh dân sinh, tăng gánh nặng thuế.

Cụ thể, liên quan đến thuế TNCN với thu nhập từ kinh doanh, dự thảo bổ sung quy định về mức doanh thu của cá nhân kinh doanh không phải chịu thuế TNCN (từ 200 triệu đồng/năm trở xuống, tương tự quy định của luật Thuế giá trị gia tăng).

Nhiều ý kiến của bạn đọc góp ý về ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh ẢNH: LAM NGHI

Doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỉ đồng được xác định bằng doanh thu nhân với thuế suất. Trong đó, kinh doanh hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số chịu thuế suất cao nhất 5%.

Doanh thu năm trên 3 tỉ đồng được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Trong đó, doanh thu từ 3 - 50 tỉ đồng áp thuế suất 17%, doanh thu năm trên 50 tỉ đồng thuế suất 20%.

Theo báo cáo thẩm tra, về cơ bản, nội dung dự thảo là tăng nghĩa vụ thuế TNCN đối với nhiều hộ, cá nhân kinh doanh. Trong khi phần lớn các đối tượng nộp thuế khác, như cá nhân làm công ăn lương, người có thu nhập cao trong lĩnh vực KH-CN… được giảm đáng kể về nghĩa vụ thuế TNCN.

Do đó, Ủy ban Kinh tế và tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung số liệu đánh giá tác động cụ thể đối với ngân sách, nhất là về sự thay đổi trong gánh nặng thuế đối với các cá nhân kinh doanh dân sinh.

Xem xét đầy đủ các yếu tố

Bạn đọc (BĐ) Chính Mai Hồng cho rằng cần tránh tạo ra "gánh nặng thuế" với các hộ và cá nhân kinh doanh dân sinh: "Nếu không có kinh doanh, sản xuất thì khó thu thuế. Khi tính thuế phải tính đến công đầu tư của hộ kinh doanh (HKD), nếu không đủ sống thì sẽ chẳng ai làm. Đề nghị cơ quan quản lý cần xem xét đến các yếu tố liên quan để đưa ra mức chịu thuế hợp lý thì người dân sẽ ủng hộ".

Tán thành, BĐ Cong Tran nêu: "Cơ quan thuế nên điều chỉnh cho hợp lý trước khi thực hiện. Chứ đến lúc thực hiện không sát thực tế thì không đi vào cuộc sống được".

Cần mức thuế hợp lý

BĐ Manh Hung Pham phân tích: "Nếu doanh thu HKD là 100 triệu đồng, biên lợi nhuận 20% là 20 triệu, thì sẽ đóng thuế ít nhất là 3 triệu. Trong khi đó, với người lao động có mức lương 20 triệu sẽ được giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc, phần thu nhập chịu thuế sẽ thấp. Điều này tôi thấy chưa công bằng cho HKD vì công việc của họ khó khăn và áp lực hơn người làm công ăn lương rất nhiều".

BĐ Hoàng Trịnh góp ý thêm: "Nên nâng ngưỡng chịu thuế lên mức từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng thì hợp lý hơn, chứ ngưỡng chịu thuế có 200 triệu đồng/năm thì quá thấp, tạo gánh nặng và áp lực cho HKD nhỏ".

BĐ Mai Hà lưu ý: "Các cá nhân, HKD nhỏ lẻ chủ yếu lấy công làm lời, năng lực tài chính, quản trị, tiếp cận công nghệ... đều bị hạn chế". Vì vậy, theo BĐ Mai Hà, chính sách thuế đối với nhóm này "cần hết sức hợp lý vì ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội".